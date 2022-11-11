Какие театры Новосибирска номинированы на премию «Золотая маска»?

В списке номинантов на премию театрального фестиваля «Золотая маска» по итогам сезона 2021-2022 года —четыре новосибирских театра.

Спектакль главного режиссера театра «Старый дом» Андрея Прикотенко «Анна Каренина» представлен сразу в пяти номинациях: «Спектакль малой формы», «Женская роль», «Женская роль второго плана», «Мужская роль» и «Мужская роль второго плана».

Награду за лучший драматический спектакль большой формы, женскую и мужскую роли, а также работу художника и художника по свету поборется «Дикая утка» в постановке Тимофея Кулябина, режиссера «Красного факела».

Музыкальный театр представит спектакль «Великий Гэтсби» Натальи Индейкиной в номенациях на лучший спектакль среди мьюзиклов и оперетт, женскую и мужскую роли, работу дирижера и художника по свету.

Новосибирская «Лаборатория современного искусства» заявлена в номинации «Эксперимент» с аудиальным перформансом «Детство. Коромысли. Глава 3», в создании которого принимала участие.

В лонг-листе за звание «Самого заметного спектакля сезона 2021–2022 гг. по мнению экспертного совета» поборются спектакль «Генерал и его семья» театра «Глобус», «Наизнанку» и «Остановка» в постановке от «Старого дома», «Бременские музыканты» новосибирского Музыкального театра и «Плотник» «Первого театра».