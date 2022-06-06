Какие театры примут участие в фестивале-туре «Новосибирский транзит»?

С 10 по 20 июня новосибирские театры «Красный факел», «Глобус», «Первый театр» и НГДТ под руководством С. Афанасьева отправятся в фестиваль-тур «Новосибирский транзит». Идея принадлежит директору театра «Красный факел» Александру Кулябину. В 2022 году проект заменит хорошо известный межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит», который театр проводит раз в два года. Об особенностях и программе фестиваля-тура шла речь на пресс-конференции.

«Из-за пандемии и ограничительных мероприятий сроки проведения VI «Ново-Сибирского транзита» сдвинулись – вместо 2020 он прошел в 2021 году, и руководство театра «Красный факел» предложило идею нового проекта, который позволит не пропустить фестивальный год. Министерство культуры региона поддержало эту инициативу. Значимый проект, известный далеко за пределами Новосибирской области, пройдет в новом формате, но сохранит свою главную миссию – создать пространство для общения и обмена опытом, подарить зрителю встречу с прекрасным. Уверен, постановки новосибирских театров найдут свою внимательную и благодарную аудиторию в сибирских городах», – сообщил замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.

«В ходе «транзитного» путешествия по городам Сибири театры посетят Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул. В каждом из городов зрители увидят четыре спектакля новосибирских театров. На фестивале будут представлены премьеры сезона в постановке главных режиссеров», – отметил руководитель фестиваля, директор театра «Красный факел» Александр Кулябин.