Какие театры примут участие в фестивале-туре «Новосибирский транзит»?

Идея этого проекта принадлежит директору «Красного факела» Александру Кулябину.
С 10 по 20 июня новосибирские театры «Красный факел», «Глобус», «Первый театр» и НГДТ под руководством С. Афанасьева отправятся в фестиваль-тур «Новосибирский транзит». Идея принадлежит директору театра «Красный факел» Александру Кулябину. В 2022 году проект заменит хорошо известный межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит», который театр проводит раз в два года. Об особенностях и программе фестиваля-тура шла речь на пресс-конференции.
«Из-за пандемии и ограничительных мероприятий сроки проведения VI «Ново-Сибирского транзита» сдвинулись – вместо 2020 он прошел в 2021 году, и руководство театра «Красный факел» предложило идею нового проекта, который позволит не пропустить фестивальный год. Министерство культуры региона поддержало эту инициативу. Значимый проект, известный далеко за пределами Новосибирской области, пройдет в новом формате, но сохранит свою главную миссию – создать пространство для общения и обмена опытом, подарить зрителю встречу с прекрасным. Уверен, постановки новосибирских театров найдут свою внимательную и благодарную аудиторию в сибирских городах», – сообщил замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.
«В ходе «транзитного» путешествия по городам Сибири театры посетят Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул. В каждом из городов зрители увидят четыре спектакля новосибирских театров. На фестивале будут представлены премьеры сезона в постановке главных режиссеров», – отметил руководитель фестиваля, директор театра «Красный факел» Александр Кулябин.
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» покажет сибирякам спектакль «Генерал и его семья» по роману Тимура Кибирова, который с успехом идет на малой сцене театра. Главный режиссер театра Алексей Крикливый рассказал: «Спектакль посвящен семидесятым-восьмидесятым годам, жизни в маленьком городке. Что мне кажется в нем любопытным: мы впрямую столкнули два поколения артистов – опытных и молодых. Спектакль идет хорошо, с течением времени развивается, укрепляются его смыслы».
Новосибирский городской драматический театр под руководством Афанасьева покажет «Хануму». «Мы хотим сделать так, чтобы фестиваль стал для зрителей настоящим праздником, именно поэтому выбрали яркую музыкальную комедию», – поделился худрук театра Сергей Афанасьев.
Как отметил художественный руководитель Новосибирского молодежного драматического «Первого театра» Павел Южаков, «Новосибирский транзит» – пример успешного творческого взаимодействия театров региона: «Редко можно встретить такую атмосферу дружбы и понимания в театральной среде, надеемся, это действительно будет запоминающийся для всех проект».
Старт фестиваля будет дан 10 июня в Томске, а завершится «Новосибирский транзит» 20 июня в Барнауле. С программой можно ознакомиться на сайте.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)