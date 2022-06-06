Новосибирский театр Афанасьева отметит новоселье этой осенью

В Новосибирске уже к концу этого лета закончат реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» по адресу: улица Максима Горького, 52, в котором откроется театр Афанасьева. В ноябре артисты планируют встретить зрителей премьерным спектаклем в новом зале. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.



Анатолий Локоть оценил готовность объекта более чем на 80%. Он отметил, что стоимость реконструкции объекта увеличилась до 620 миллионов рублей.



«Здесь еще есть над чем поработать, тем не менее мы договорились с подрядчиком, что все работы внутри здания будут завершены к сентябрю. Фасад и прилегающую территорию приведут в порядок также в сжатые сроки», – рассказал мэр.



Также градоначальник поддержал идею создания пешеходного перехода между зданием театра Афанасьева и Первомайским сквером для комфорта будущих зрителей.



По словам художественного руководителя театра Сергея Афанасьева, артистам понадобится месяца два на адаптацию, а в ноябре уже может состояться премьерный спектакль.



«Работники театра уже потихоньку начинают обживаться в новом здании. Я рада, что Сергей Николаевич Афанасьев сопровождает стройку вместе с нами и корректирует процесс», – написала в своем телеграм-канале заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.



Фото: Татьяна Новак