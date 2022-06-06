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Новосибирский театр Афанасьева отметит новоселье этой осенью

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Здание, куда театр переедет в сентябре, готово на 80%. Как отмечает худрук театра Сергей Афанасьев, артистам потребуется пара месяцев на адаптацию, а в ноябре уже может состояться премьерный спектакль.

В Новосибирске уже к концу этого лета закончат реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» по адресу: улица Максима Горького, 52, в котором откроется театр Афанасьева. В ноябре артисты планируют встретить зрителей премьерным спектаклем в новом зале. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Анатолий Локоть оценил готовность объекта более чем на 80%. Он отметил, что стоимость реконструкции объекта увеличилась до 620 миллионов рублей.

«Здесь еще есть над чем поработать, тем не менее мы договорились с подрядчиком, что все работы внутри здания будут завершены к сентябрю. Фасад и прилегающую территорию приведут в порядок также в сжатые сроки», – рассказал мэр.

Также градоначальник поддержал идею создания пешеходного перехода между зданием театра Афанасьева и Первомайским сквером для комфорта будущих зрителей.

По словам художественного руководителя театра Сергея Афанасьева, артистам понадобится месяца два на адаптацию, а в ноябре уже может состояться премьерный спектакль.

«Работники театра уже потихоньку начинают обживаться в новом здании. Я рада, что Сергей Николаевич Афанасьев сопровождает стройку вместе с нами и корректирует процесс», – написала в своем телеграм-канале заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Фото: Татьяна Новак

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