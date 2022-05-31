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В Новосибирске пройдет Международный фестиваль театров кукол «Перекресток»

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Зрителей ждут спектакли от ведущих кукольных театров страны.

Окно в мир современного кукольного театра откроет в Новосибирске II Международный фестиваль театров кукол «Перекресток», который откроется в День защиты детей и пройдет с 1 по 5 июня в рамках нацпроекта «Культура».

Стартует праздничная программа в 10:15 на театральном перекрестке около театра на ул. Ленина, 22. Здесь соберутся участники фестиваля со своими куклами и горожане с любимыми игрушками. В 10:40 пройдет торжественная церемония открытия фестиваля.

На фестиваль в Новосибирск приедут одиннадцать театров из разных городов и стран. В числе гостей фестиваля — Театр кукол имени Сергея Образцова (Москва), Большой театр кукол (БТК) из Петербурга, театральные коллективы из Витебска, Душанбе и Донецка. Зрители и участники фестиваля смогут увидеть лучшие спектакли страны — «Холстомер» БТК, «Девочку со спичками» от «Karlsson Haus», «Цветы для Элджернона» Пермского театра кукол, «Я – Сергей Образцов» с актером Евгением Цыгановым в главной роли.

Уникальным событием в рамках фестиваля станет Сибирская школа кукольника, которая пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программе – мастер-классы, лекции и разборы спектаклей от ведущих критиков.

Фото: vk.com/teatrkukolnsk, Софья Алфимова

Дата события:
1 - 5 июня 2022 года

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