В Новосибирске пройдет Международный фестиваль театров кукол «Перекресток»

Окно в мир современного кукольного театра откроет в Новосибирске II Международный фестиваль театров кукол «Перекресток», который откроется в День защиты детей и пройдет с 1 по 5 июня в рамках нацпроекта «Культура».

Стартует праздничная программа в 10:15 на театральном перекрестке около театра на ул. Ленина, 22. Здесь соберутся участники фестиваля со своими куклами и горожане с любимыми игрушками. В 10:40 пройдет торжественная церемония открытия фестиваля.