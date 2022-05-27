Театр «Старый дом» примет участие в международном фестивале «Радуга»

На «Радугу» едут спектакль «Анна Каренина» и фотопроект «Семейный альбом КАРЕНИНОЙ».
С 25 по 31 мая в Петербурге проходит XXIII Международный театральный фестиваль «Радуга», организатором которого является Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева. Участие в форуме, ежегодно объединяющем на своих площадках тысячи петербуржцев, гостей города, а также профессионалов и теоретиков театрального искусства со всего мира, принимает и новосибирский театр «Старый дом». 28 мая на большой сцене ТЮЗа пройдет единственный показ спектакля «Анна Каренина» в постановке режиссера Андрея Прикотенко. В этот же день в фойе будет представлен фотопроект Тимофея Мамлина «Семейный альбом КАРЕНИНОЙ», с которым новосибирская публика уже успела познакомиться в арт-кафе театра «Старый дом».
Участие в Международном театральном фестивале «Радуга» ‒ второй выход «Анны Карениной» на фестивальные подмостки за пределами Новосибирска. При этом непосредственно с одним из главных театральных форумов Северной столицы новосибирский театр «Старый дом» связывают давние партнерские отношения: в 2013 году на фестивале был показан спектакль «Ручейник, или Куда делся Андрей?» (по тексту Вячеслава Дурненкова, режиссер Семен Александровский), в 2015 году — «Элементарные частицы» (по тексту Вячеслава Дурненкова, режиссер Семен Александровский), а в 2021-м — «Идиот» (режиссер и автор текста Андрея Прикотенко).
Единственный показ спектакля «Анна Каренина» в Петербурге будет сопровождаться презентацией фотопроекта Тимофея Мамлина «Семейный альбом КАРЕНИНОЙ». Выставка работ актера, драматурга и штатного фотохроникера спектаклей театра «Старый дом» проработает всего один день. Местом экспонирования выбрано фойе ТЮЗа им. А. А. Брянцева, где 34 черно-белых снимка сможет увидеть как можно больше петербургских зрителей.
«Семейный альбом КАРЕНИНОЙ» — вторая серия театральных работ, созданная Тимофеем Мамлиным во время репетиций спектакля «Анна Каренина». Экспозиция, где каждая фотография и каждый герой занимают строго отведенное место, воссоздает страницы самого настоящего альбома, который могла бы составить для своей семьи Анна Каренина, а зритель, глядя на череду наполненных драматизмом и чувственностью кадров, получает возможность испытать схожую гамму эмоций ‒ отчаяние, радость, негу, боль и, конечно, любовь.
Несмотря на то, что «Семейный альбом КАРЕНИНОЙ» откроется Петербургу всего на один день, другие театральные фотографии Тимофея Мамлина найдут своего зрителя 27 мая в андеграундной галерее «Дичь», расположенной на набережной реки Фонтанки. Свою авторскую сборку материалов с предыдущих персональных выставок Тимофея Мамлина представит куратор и арт-медиатор Анна Галеева. «Выставка выставок» (именно под таким названием сойдутся в одном пространстве фотографии, видео, объекты и другие продукты экспозиции) включит в себя серию работ Тимофея Мамлина по спектаклю «Петерс», которая ранее была показана в трёх сборках ‒ на фестивале «48 часов. Новосибирск», в пространстве f5 в Петербурге и в театре «Старый дом». Инсталляция в галерее «Дичь» станет венчающей сборкой проекта и ознаменует год сотрудничества куратора и фотографа.
Фото: Виктор Дмитриев, Тимофей Мамлин
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