Театр «Старый дом» примет участие в международном фестивале «Радуга»

Единственный показ спектакля «Анна Каренина» в Петербурге будет сопровождаться презентацией фотопроекта Тимофея Мамлина «Семейный альбом КАРЕНИНОЙ». Выставка работ актера, драматурга и штатного фотохроникера спектаклей театра «Старый дом» проработает всего один день. Местом экспонирования выбрано фойе ТЮЗа им. А. А. Брянцева, где 34 черно-белых снимка сможет увидеть как можно больше петербургских зрителей.

«Семейный альбом КАРЕНИНОЙ» — вторая серия театральных работ, созданная Тимофеем Мамлиным во время репетиций спектакля «Анна Каренина». Экспозиция, где каждая фотография и каждый герой занимают строго отведенное место, воссоздает страницы самого настоящего альбома, который могла бы составить для своей семьи Анна Каренина, а зритель, глядя на череду наполненных драматизмом и чувственностью кадров, получает возможность испытать схожую гамму эмоций ‒ отчаяние, радость, негу, боль и, конечно, любовь.