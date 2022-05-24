Тожество киберпанка: Темный Бот из Новосибирского театра кукол признан лучшим на фестивале «Кукольный остров»

В пятый раз в Липецке прошел независимый онлайн-фестиваль театров кукол «Кукольный остров». Новосибирский областной театр кукол не первый год принимает участие в фестивале. В этом году театр представлял артист Александр Николаев в паре с Темным Ботом – персонажем спектакля «GAME OVER: атака Темного Бота» (режиссер – Ролан Боннин). По итогам фестиваля Темный Бот стал победителем в номинации «Лучшая кукла» (художник – Александра Павлова).

Темный Бот – необычная кукла. Это штоковая марионетка с элементами планшетной куклы. Как только он появляется на сцене, сразу становится понятно, кто главный злодей в этой истории. «Мне приятно, что наша кукла была признана лучшей, – отметила Александра Павлова, – Она действительно необычная, этакое соединение роботехники и животного начала. Мне вообще нравится стиль киберпанка, интересна эта тематика. И, если честно, я больше люблю придумывать злодеев. В театре кукол они должны быть обязательно запоминающимися».

В фестивале Темный Бот участвовал в новом для себя амплуа. Александр Николаев и Ролан Боннин придумали миниатюру о том, что на опустевшей планете герой нашел золотое яйцо и понял, что отныне он не один. Маленькая черепашка, которая вылупилась из яйца, поначалу пугалась – ведь Темный Бот действительно очень страшный. Но потом поняла, что он заботится о ней, танцует для нее, и герои подружились.

«Когда я в первый раз показывал этот номер, случилась техническая накладка – не было звука, и пришлось повторить номер. Но это была единственная трудность, потому что атмосфера фестиваля и общение с коллегами подарили массу положительных эмоций», – рассказал Александр Николаев.

Фото: архивы пресс-служб