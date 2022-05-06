Новосибирский музыкальный театр поменяет название

Новосибирский музыкальный театр объявил конкурс на новое название, об этом сообщили представители учреждения культуры. Предложить свой вариант может любой желающий в социальной сети «ВКонтакте». Того, кто придумает самое интересное имя, ждет вознаграждение.

«Автор самого интересного варианта названия станет постоянным посетителем нашего театра. В течение всего следующего театрального сезона победитель конкурса сможет бесплатно посещать любые спектакли театра вместе со своим спутником», – сообщили в Новосибирском музыкальном театре.

В соцсети театра отмечается, что пять лет назад уже проходил подобный конкурс. «Тогда имя собственное для театра так и не удалось найти. Среди сотен вариантов фигурировали названия «Вольный ветер» – в честь первой оперетты в истории; МузыкаНТ – Музыкальный новосибирский театр; Музыкальный театр «Галактика», театр «Гранд-мюзикл», «ГАЛАНТ» (Гала Новосибирск Театр), музыкальный театр «Альгамбра» (самой первой концертно-театральной площадкой в Новониколаевске был Летний театр в городском саду «Альгамбра») и другие».

Фото: 2ГИС