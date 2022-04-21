Новосибирский театр «Старый дом» получил еще одну «Золотую маску»

Премьера спектакля «Танцующая в темноте» (режиссер — Елизавет Бондарь) прошла почти год назад ‒ 7 мая 2021 года. В ноябре драма по сценарию фильма Ларса фон Триера и Патрика Элсворта была номинирована на премию «Золотая маска-2022» в пяти номинациях: «Драма/спектакль малой формы», «Драма/работа режиссера» (Елизавета Бондарь), «Драма/женская роль» (Вера Сергеева — Сельма), «Драма/мужская роль второго плана» (Андрей Сенько — Джефф), «Драма/работа художника по свету» (Игорь Фомин). Апрельский визит в Москву стал стартовой фестивальной поездкой в истории спектакля, создатели которого выпустили первую в России сценическую версию знаменитого фильма, вступив в напряженный диалог с киносюжетом.

Игорь Фомин, художник по свету: «“Танцующая в темноте” — это музыкальный спектакль, в котором свет и звук составляют единую ткань спектакля. Поэтому, создавая световую партитуру, я плотно работал с композитором Николаем Поповым, что в драматическом театре происходит достаточно редко. В результате мы создали электронную звуковую партитуру, в которой прописан не только звук, но и свет – более трехсот переходов. И управляются они звукорежиссером с одного компьютера. Получилась застроенная практически посекундно ритмическая конструкция, куда еще на репетициях вошли артисты. И если все действия и движения исполнителей строго расписаны, то сам спектакль можно играть в любом месте: хоть в театре, хоть в ДК, хоть в поле ‒ лишь бы было электричество. Это открывает большие возможности для гастролей».

Фото: Глеб Кузнецов, архивы пресс-служб