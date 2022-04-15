Театр «Старый дом» показал два спектакля на «Золотой маске»

Показы проходили при полном зале на сцене Электротеатра Станиславский.
Команда «Старого дома» вернулась из рабочей поездки в Москву. Новосибирский театр стал участником двух программ Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Спектакль «Танцующая в темноте», претендующий на соискание премии в пяти номинациях категории «Драма», был трижды показан московским зрителям в рамках основной конкурсной программы. Единственный показ спектакля «Анна Каренина» вошел в специальную программу Russian Case. Показы проходили при полном зале на сцене Электротеатра Станиславский, хорошо знакомой новосибирским артистам по предыдущим визитам на «Золотую маску». Церемонию вручения национальной театральной премии организаторы планируют показать в прямом эфире 20 апреля 2022 года.
Премьера спектакля «Танцующая в темноте» (режиссер — Елизавет Бондарь) прошла почти год назад ‒ 7 мая 2021 года. В ноябре драма по сценарию фильма Ларса фон Триера и Патрика Элсворта была номинирована на премию «Золотая маска-2022» в пяти номинациях: «Драма/спектакль малой формы», «Драма/работа режиссера» (Елизавета Бондарь), «Драма/женская роль» (Вера Сергеева - Сельма), «Драма/мужская роль второго плана» (Андрей Сенько - Джефф), «Драма/работа художника по свету» (Игорь Фомин). Апрельский визит в Москву стал стартовой фестивальной поездкой в истории спектакля, создатели которого выпустили первую в России сценическую версию знаменитого фильма, вступив в напряженный диалог с киносюжетом.
В рамках конкурсной программы фестиваля «Золотая маска» артисты театра «Старый дом» трижды, в том числе один раз в присутствии жюри конкурса, сыграли спектакль «Танцующая в темноте» на сцене Электротеатра Станиславский. Поскольку фестивальная площадка представляет собой универсальный зал-трансформер, техническая группа новосибирского спектакля постаралась воссоздать условия, максимально приближенные к «домашним» параметрам – и по геометрии, и по количеству мест. Для подготовки спектакля к золотомасочным показам в Москву приехала почти вся творческая группа «Танцующей в темноте»: режиссер Елизавета Бондарь, композитор Николай Попов и художник по свету Игорь Фомин. Билеты были раскуплены заранее, и свободных кресел в зале не оказалось. Зрителями новосибирской «Танцующей в темноте» стали не только любители, но и профессиональные деятели театра ‒ критики, театроведы, режиссеры, арт-менеджеры и артисты.
По окончании конкурсного показа за кулисами побывала генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. Мария Евсеевна отметила профессионализм труппы, поблагодарила создателей спектакля и артистов за большую и интересную работу и поделилась первыми впечатлениями: «Спасибо! Браво со слезами!»
Собрал в столице аншлаговый зал и премьера этого сезона ‒ «Анна Каренина» в постановке Андрея Прикотенко. Спектакль вошел в специальную программу Russian Case, которую оргкомитет фестиваля-премии «Золотая маска» позиционирует как территорию диалога между российским и мировым театром, пространство творческого общения, обмена информацией и разнообразным опытом. Программа адресована иностранным гостям «Золотой Маски»: директорам фестивалей, продюсерам, менеджерам и критикам. Программу формируют авторитетные театральные критики с целью представить картину современного российского театра театральным специалистам со всего мира. Афиша этого года включает спектакли-участники конкурсной программы «Золотой Маски», а также наиболее интересные премьеры текущего сезона. В 2022 году Russian Case проходит одновременно в онлайн и офлайн форматах.
Специально для «живого» показа «Анны Карениной» техническая команда «Старого дома» вновь преобразовала зал-трансформер Электротеатра Станиславский, приблизив условия фестивальной площадки к параметрам родной сцены. «Я всегда знал и сегодня еще раз убедился в том, что в Новосибирске блестящие артисты, — народный артист Российской Федерации, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, посетивший московскую премьеру новосибирского спектакля. — Тонкие, чувственные, с энергией. Блестящие работы. Вся эта история неоднозначна и показывает со всех сторон правоту людскую. Я всегда за истории про людей, про человеков, за те истории, которые в меня как в зрителя попадают именно тем, что так оно и есть. Хочу сказать вам огромное спасибо за этот спектакль».
Фото: Ксения Зюзина, Тимофей Мамлин
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