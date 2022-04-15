Театр «Старый дом» показал два спектакля на «Золотой маске»

Премьера спектакля «Танцующая в темноте» (режиссер — Елизавет Бондарь) прошла почти год назад ‒ 7 мая 2021 года. В ноябре драма по сценарию фильма Ларса фон Триера и Патрика Элсворта была номинирована на премию «Золотая маска-2022» в пяти номинациях: «Драма/спектакль малой формы», «Драма/работа режиссера» (Елизавета Бондарь), «Драма/женская роль» (Вера Сергеева - Сельма), «Драма/мужская роль второго плана» (Андрей Сенько - Джефф), «Драма/работа художника по свету» (Игорь Фомин). Апрельский визит в Москву стал стартовой фестивальной поездкой в истории спектакля, создатели которого выпустили первую в России сценическую версию знаменитого фильма, вступив в напряженный диалог с киносюжетом.

В рамках конкурсной программы фестиваля «Золотая маска» артисты театра «Старый дом» трижды, в том числе один раз в присутствии жюри конкурса, сыграли спектакль «Танцующая в темноте» на сцене Электротеатра Станиславский. Поскольку фестивальная площадка представляет собой универсальный зал-трансформер, техническая группа новосибирского спектакля постаралась воссоздать условия, максимально приближенные к «домашним» параметрам – и по геометрии, и по количеству мест. Для подготовки спектакля к золотомасочным показам в Москву приехала почти вся творческая группа «Танцующей в темноте»: режиссер Елизавета Бондарь, композитор Николай Попов и художник по свету Игорь Фомин. Билеты были раскуплены заранее, и свободных кресел в зале не оказалось. Зрителями новосибирской «Танцующей в темноте» стали не только любители, но и профессиональные деятели театра ‒ критики, театроведы, режиссеры, арт-менеджеры и артисты.