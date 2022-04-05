Концерт Анны Нетребко в НОВАТе отменили из-за политических высказываний певицы

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил концерт оперной певицы Анны Нетребко. Причиной такого решения стала антироссийская позиция Нетребко по ситуации на Украине.

«Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор, — сказано на официальном сайте НОВАТа. — Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта. Мы уверены — правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».

Отметим, что концерт оперной певицы в Новосибирске был запланирован на 2 июня.