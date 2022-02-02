Новосибирские театры отменяют спектакли из-за пандемии

Новосибирский театр «Красный факел» отменил спектакли из-за разбушевавшегося в регионе ковидного штамма «омикрон». «Уважаемые зрители! В связи с осложнением эпидемиологической ситуации мы вынуждены внести изменения в работу театра. Спектакли с 1 по 6 февраля включительно будут перенесены на апрельские даты. Билеты на перенесенные показы действительны с сохранением мест. Также вы можете сдать билеты по месту приобретения», — сказано в сообщении на сайте театра.