Новосибирские театры отменяют спектакли из-за пандемии

Рассказываем, о переносе и отмене каких постановок известно на данный момент.
Новосибирский театр «Красный факел» отменил спектакли из-за разбушевавшегося в регионе ковидного штамма «омикрон». «Уважаемые зрители! В связи с осложнением эпидемиологической ситуации мы вынуждены внести изменения в работу театра. Спектакли с 1 по 6 февраля включительно будут перенесены на апрельские даты. Билеты на перенесенные показы действительны с сохранением мест. Также вы можете сдать билеты по месту приобретения», — сказано в сообщении на сайте театра.
Театр музкомедии отменяет спектакль «Дуброffский», запланированный на 3 февраля, из-за болезни одного из артистов.
«Глобус» о переносах спектаклей пока ничего не сообщает. В НОВАТе также расписание без изменений.
Фото: архивы пресс-служб
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