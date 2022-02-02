18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Новосибирские театры отменяют спектакли из-за пандемии

Поделиться:

Рассказываем, о переносе и отмене каких постановок известно на данный момент.

Новосибирский театр «Красный факел» отменил спектакли из-за разбушевавшегося в регионе ковидного штамма «омикрон». «Уважаемые зрители! В связи с осложнением эпидемиологической ситуации мы вынуждены внести изменения в работу театра. Спектакли с 1 по 6 февраля включительно будут перенесены на апрельские даты. Билеты на перенесенные показы действительны с сохранением мест. Также вы можете сдать билеты по месту приобретения», — сказано в сообщении на сайте театра.

Театр музкомедии отменяет спектакль «Дуброffский», запланированный на 3 февраля, из-за болезни одного из артистов.

«Глобус» о переносах спектаклей пока ничего не сообщает. В НОВАТе также расписание без изменений.

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: