Объявлены номинанты премии «Золотая маска»: театры Новосибирска могут получить 21 награду

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов сезона 2020/21. Среди 67 театров и 81 спектакля со всей страны представлены пять новосибирских проектов – в сумме коллективы претендуют на 21 золотую маску. Номинантов премии 2022 определяли экспертные советы. Рассматривались премьерные работы, представленные зрителям с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года.



Среди коллективов из Новосибирска в списке номинантов можно заметить «Красный факел» и «Старый дом», а также негосударственные театральные объединения – Лаборатория современного искусства и Проект Элины Куликовой и Полины Кардымон.



Постановки «Дело» режиссера Константина Телегина и «Тайм-аут» Дениса Ганина от театра «Красный факел» стали номинантами в категории «Лучшая драма/спектакль большой формы». «Дело» также вошло в номинации за режиссерскую работу, лучшую мужскую роль, работу художника и трижды за лучшую мужскую роль второго плана. «Тайм-аут» также вошел в список претендентов на лучшую работу режиссера, лучшую женскую роль, женскую роль второго плана, мужскую роль, мужскую роль второго плана, за работу художника и драматурга.



В номинации «Лучшая драма/спектакль малой формы» Новосибирск представила постановка «Танцующая в темноте» Андрея Сенько от театра «Старый дом». Также она вошла в шорт-лист в номинациях за лучшую работу режиссера, лучшую женскую роль и мужскую роль второго плана, а также за работу художника по свету.



Внимания удостоились и работы молодых деятелей искусства. В конкурсе «Эксперимент» от Новосибирска представлена постановка «Общее место» Элины Куликовой и Полины Кардымон и «Сыра земля» от Лаборатории современного искусства.



Победителей определят по решению жюри и 20 апреля 2022 года объявят на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Фото: инстаграм-аккаунт «Золотой маски