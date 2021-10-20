У новосибирского «Первого театра» появилось современное зрительское пространство

Популярность постановок театра подтверждается интересом зрителей: только за девять месяцев 2021 года спектакли театра на разных площадках города и области посмотрели более 11 тысяч зрителей, показано 108 спектаклей. Выпущено четыре премьеры в рамках государственного задания, две из них – при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. В текущих условиях учреждение работает с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В 2021 году театр участвовал в трех фестивалях: «Маска +», «Арлекин», «Артмиграция».



Как отметила в ходе мероприятия директор «Первого театра» Юлия Чурилова, основные задачи ремонта – дать зрительному залу больше воздуха за счет сноса подвесных потолочных конструкций, создать атмосферу современного, минималистичного и актуального лофтового пространства – были достигнуты. В ходе ремонта произведен подъем амфитеатра и замена кресел в зрительном зале, демонтаж гипсокартона на лестнице и частично в коридоре и холле, демонтаж подвесных потолков в коридорах, холле и туалетах, демонтаж линолеума, замена светильников, замена дверей и мебели в зрительской зоне.



Также в ходе мероприятия было отмечено, что «Первый театр» включился в реализацию программы «Пушкинская карта».

Фото: архивы пресс-служб