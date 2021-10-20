У новосибирского «Первого театра» появилось современное зрительское пространство

Благодаря большому ремонту удалось создать актуальную площадку для представлений в стиле лофт.
Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова 20 октября в ходе визита в «Первый театр» ознакомилась с обновленным в рамках текущего ремонта зрительским пространством и творческими планами коллектива театра. В частности, замгубернатора подчеркнула важность поддержки небольших молодежных театров региона.
«Первый театр» – уникальный, он был создан в 2008 году как театр-студия, и он действительно стал первым рабочим местом для выпускников театрального института, данная миссия сохраняется по сегодняшний день. Правительство региона всегда поддерживало молодежный театр, спектакли которого отвечают высочайшей планке требований для детей, подростков, молодежи, – пожалуй, одной из самых сложных категорий публики. В репертуаре 2021 года 22 спектакля, и ровно половина из них адресованы детям и молодежи. Хорошо, что «Первый театр» наконец-то получил свою камерную площадку, и те средства, которые выделены правительством региона на ремонт помещений театра – это порядка 2,5 млн рублей – помогли создать уникальную атмосферу единения с артистами», – отметила Ирина Мануйлова.
Популярность постановок театра подтверждается интересом зрителей: только за девять месяцев 2021 года спектакли театра на разных площадках города и области посмотрели более 11 тысяч зрителей, показано 108 спектаклей. Выпущено четыре премьеры в рамках государственного задания, две из них – при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. В текущих условиях учреждение работает с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В 2021 году театр участвовал в трех фестивалях: «Маска +», «Арлекин», «Артмиграция».
Как отметила в ходе мероприятия директор «Первого театра» Юлия Чурилова, основные задачи ремонта – дать зрительному залу больше воздуха за счет сноса подвесных потолочных конструкций, создать атмосферу современного, минималистичного и актуального лофтового пространства – были достигнуты. В ходе ремонта произведен подъем амфитеатра и замена кресел в зрительном зале, демонтаж гипсокартона на лестнице и частично в коридоре и холле, демонтаж подвесных потолков в коридорах, холле и туалетах, демонтаж линолеума, замена светильников, замена дверей и мебели в зрительской зоне.
Также в ходе мероприятия было отмечено, что «Первый театр» включился в реализацию программы «Пушкинская карта».
Фото: архивы пресс-служб
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