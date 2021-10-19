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Театр

Экспресс-тест. Быть или не быть: какой спектакль фестиваля «ХАОС» вам точно понравится.

Текст: Татьяна Евстигнеева 

Фото: архивы пресс-служб

Места:
Театр «Старый дом»

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