Развлечения Театр News Театр 19 октября, 2021 Экспресс-тест. Быть или не быть: какой спектакль фестиваля «ХАОС» вам точно понравится. Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Facebook Instagram Telegram Поделиться: Facebook ВКонтакте Telegram Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Текст: Татьяна Евстигнеева Фото: архивы пресс-служб Автор: Админ НСК, 19 октября, 2021 Места: Театр «Старый дом» Комментарии Комментарии (0) Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий. Наши проекты
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