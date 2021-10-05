Регион высокой культуры: молодые люди НСО оценили плюсы «Пушкинской карты»

Кроме Новосибирской области в тройку лидеров по продажам билетов с помощью «Пушкинской карты» вошли Москва и Санкт-Петербург. При этом Новосибирский академический театр оперы и балета стал лидером по количеству приобретенных билетов среди учреждений культуры в России. Второе место занимает Театр МДМ («Московский дворец молодежи»), третье – Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Наталья Ярославцева Министр культуры Новосибирской области «В настоящее время в Новосибирской области проживает около двухсот тысяч потенциальных пользователей карты – молодых людей от четырнадцати до двадцати двух лет. На старте программы мы организовали широкую информационную кампанию, чтобы каждый, кто может получить "Пушкинскую карту", знал, как ее оформить и в какие учреждения можно приобрести билеты. Рада, что проект востребован среди молодежи. Мы работаем над повышением доступности программы для жителей отдалённых районов области».

Виртуальные «Пушкинские карты» уже оформили более двух миллионов человек по всей стране. Билеты по «Пушкинской карте» можно приобрести в 1836 российских организациях культуры. В Новосибирской области к программе подключились тринадцать учреждений культуры — театры, музеи и концертные организации позволяют посетить по «Пушкинской карте» около двухсот событий.

Подробности о программе и инструкции по оформлению карты можно узнать на сайте министерства культуры Новосибирской области.