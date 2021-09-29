Солдат забытой богом войны: «Первый театр» показал первую премьеру сезона

Актёры заговорили на вымышленном алайском языке: так режиссёр спектакля Пётр Зубарев показал жизнь на планете Гиганда, которая захвачена бесконечной войной. А визуальное решение спектакля, созданное художницей Александрой Ковальской, отсылает к субкультуре антиутопий и показывает два совершенно разных мира: разрушенную Гиганду и благополучную Землю XXII века.

По сюжету курсант третьего курса особой столичной школы «Бойцовый Кот» Гаг с планеты Гиганда — человек войны. Он был вырван из самого пекла боевых действий и оказался в совершенно другом мире, где нет необходимости постоянно защищаться и быть готовым к удару. Возможно, это именно такой мир, за который Гаг и сражался. Он честно пытается понять и даже принять ценности этого мира, но сложно ценить что-то, кроме войны.

Пётр Зубарев Режиссёр «Всегда беспокоили мысли о войне. О войне, как неотъемлемой части человеческого внутреннего мира. Почему, будучи явлением противоестественным, противоприродным, она так прочно сидит внутри нас, то и дело подталкивая к действию? Наш спектакль тоже не даст никаких ответов. Скорее, это возможность посмотреть на это явление со стороны».

Дарья Бехтенёва, зритель: «Спекталь — сжатая пружина. Лаконично, динамично, ярко. Только самое главное. Визуально спектакль тоже отличный. Минимум трансформирующихся декораций, минимум цвета. Максимум света в ключевые моменты. И все настолько выразительно, что не остается места для театральной условности. Просто смотришь и веришь».

«Парень из преисподней» — это совместный спектакль АНО «Центр "Культурный город"» и Молодежного драматического театра «Первый театр» в рамках проекта «Детки и предки. Перезагрузка» при поддержке Фонда президентских грантов.