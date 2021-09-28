На сцене НОВАТа впервые станцуют «Собор Парижской Богоматери»

Зрители НОВАТа увидят балет «Собор Парижской Богоматери» в оригинальной версии Ролана Пети от 1965 года, впервые представленной на сцене Парижской Национальной оперы. В той постановке легендарный балетмейстер выступил не только хореографом, но и автором либретто. Перенести роман Гюго на сцену было идеей самого Пети. В итоге хореограф создал поистине грандиозный балет о любви и смерти, преданности и коварстве. Тот спектакль в актуальном для 1960-х духе минимализма стал одной из самых стильных и обсуждаемых постановок своего времени: яркую авангардную музыку для балета написал двукратный оскаровский лауреат, композитор Морис Жарр; автором смелых, эффектных костюмов выступил легендарный французский кутюрье Ив Сен-Лоран; декорации создал известный художник театра и кино Рене Аллио.

От сюжета, написанного Гюго, для балетного спектакля Пети оставил линии четырех главных героев – Квазимодо, Эсмеральды, Фролло и Феба и сместил акцент внимания от судьбы красавицы-цыганки Эсмеральды к трагическому внутреннему конфликту и духовному перерождению звонаря Нотр-Дама Квазимодо. «Я хочу, чтобы было забыто средневековье, и для зрителей прояснился трагический смысл творения Виктора Гюго», – говорил Ролан Пети о своём спектакле. В итоге «Собор Парижской Богоматери» занял центральное место в творческом наследии Ролана Пети, стал одной из визитных карточек парижской балетной труппы и был представлен на самых знаменитых сценах мира.

Артисты НОВАТа готовят премьеру под руководством балетмейстера Луиджи Бонино – ассистента Ролана Пети на протяжении многих лет, осуществившего постановку балетов мастера во многих театрах мира. Главные партии исполнят ведущие солисты НОВАТа, в премьерных показах примут участие звёзды мирового балета Анжелина Воронцова и Иван Васильев, который готовит партию Квазимодо. Прославленный артист работал непосредственно с Роланом Пети и танцевал Квазимодо в его спектакле на сцене «Ла Скала».

Первые показы балета «Собор Парижской Богоматери» пройдут на сцене Новосибирского театра оперы и балета 29, 30 и 31 октября.

Постановка балета осуществлена совместно с Les Ballets Roland Petit.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».