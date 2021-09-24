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Театр

Юбилейный сотый показ спектакля «Три сестры» Тимофея Кулябина состоится в Хорватии

Обновленный актерский состав спектакля театра «Красный факел» в постановке Тимофея Кулябина «Три сестры» едет с гастролями в хорватский город Загреб. Сотый показ легендарного спектакля состоится за рубежом: в течение трех дней — 27, 28 и 29 сентября — на сцене Хорватского национального театра новосибирские актёры с помощью жестов и мимики расскажут историю семьи Прозоровых.

В межсезонье изменился актерский состав одного из самых востребованных за последние годы спектакля новосибирских театров. Теперь в роли младшей сестры, Ирины, Анастасия Косенко, а Алексей Межов примерил образ Андрея Прозорова, передав свою предыдущую роль – подпоручика Алексея Федотика – Виктору Щеколдину, пополнившему состав труппы этим летом.

С 2015 по 2019 год спектакль побывал на гастролях и фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Минске, Таллине, Вене, Берлине, Женеве, Цюрихе, Токио, Дуэ, Валансе, Тулузе, Сибиу, Афинах. В Париже он был сыгран десять раз на сцене легендарного театра «Одеон». И теперь постановку увидит публика хорватского Загреба.

Как и раньше, спектакль идет на жестовом языке с субтитрами (для иностранной публики —- английские субтитры и субтитры на языке страны показа).

Напомним, что краснофакельский спектакль «Три сестры» – обладатель Специального приза жюри драматического театра Национальной театральной премии «Золотая Маска» «За выдающийся актерский ансамбль».

Фото: Виктор Дмитриев

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