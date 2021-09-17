Одиннадцать музыкальных спектаклей вошли в программу первого фестиваля «Музыкальное сердце театра»

Основными площадками фестиваля станут Новосибирский музыкальный театр и Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».

Наталья Ярославцева министр культуры Новосибирской области «Новосибирскому зрителю представится отличная возможность – увидеть лучшие современные оперы, рок-оперы, мюзиклы музыкальных театров России. «Музыкальное сердце театра» обогатит театральную афишу региона как классическими, так и экспериментальными постановками. Уверена, фестиваль займёт особое место в афише нового сезона и станет ярким событием для зрителей и участников».

Билеты на спектакли фестиваля можно приобрести в рамках акции «Пушкинская карта».

В рамках подготовки программы экспертный совет премии рассмотрел около ста заявок. В шорт-лист вошли четырнадцать спектаклей из девяти городов России. Зрителей ждут достойные постановки – в программе три «золотомасочных» спектакля. Номинантами стали государственные и независимые театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Северска, Барнаула, Кемерова, Уфы, Перми, Орла. Из шорт-листа жюри выберет лучших по восемнадцати конкурсным номинациям. Также будут вручены четыре специальные премии.

Церемония награждения победителей конкурсной программы состоится 11 октября на сцене Концертного зала им. И.А. Зака НОВАТа. Также в рамках фестивальной программы 10 октября на сцене Государственного концертного зала им. А.М. Каца состоится концерт «Дунаевский + Дунаевский. Двойной портрет», на котором прозвучат произведения двух знаменитых композиторов, отца и сына – Исаака и Максима Дунаевских.

Частью проекта также станет лаборатория с мастер-классами и презентацией проектов музыкальных спектаклей, в том числе совместно с киностудией «Союзмультфильм». Куратор лаборатории – режиссёр, лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Новосибирской области, федеральной программы «Большие гастроли» и СТД РФ.

Фото: К. Артем