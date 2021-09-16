В семье бывших актеров новосибирского театра «Красный факел» родилась тройня

Паулина, Хлоя и Майя — такие имена дали новорожденным девочкам родители тройняшек Клавдия Качусова и Илья Музыко.
Молодая мама и в недавнем прошлом одна из ведущих актрис «Красного факела» опубликовала по этому поводу у себя в инстаграме следующий пост:
Я умерла и родилась заново.
Мы с @ilya_muzyko стали родителями трёх чудесных близняшек.
Наши монозиготки.
Паулина 2.180 кг
Хлоя 2.120 кг
Майя 2.030 кг
Аккаунт театра «Красный факел» отреагировал на новость своим постом:
Пока на сцене «Красного факела» рождаются новые спектакли, в мир приходят новые люди. Наши дорогие Клавдия Качусова и Илья Музыко впервые стали родителями – и еще какими!
На свет появились сразу три лапочки-дочки – Паулина, Хлоя и Майя.
Ребята, чудесные наши, мы счастливы за вас. Желаем, чтобы вы были полны сил и энергии, чтобы вокруг вас – как и всегда – царили только свет и любовь. Всех радостей мира и здоровья!
И с нетерпением ждем встречи со всей вашей прекрасной семьей!
В последние годы Клавдия была активно задействована в знаковых для «Красного факела» постановках: «Три сестры», «Дело», «Довлатов. Анекдоты», «Онегин», «Тектоника чувств» и других.
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