В семье бывших актеров новосибирского театра «Красный факел» родилась тройня

Молодая мама и в недавнем прошлом одна из ведущих актрис «Красного факела» опубликовала по этому поводу у себя в инстаграме следующий пост:

Я умерла и родилась заново.

Мы с @ilya_muzyko стали родителями трёх чудесных близняшек.

Наши монозиготки.

Паулина 2.180 кг

Хлоя 2.120 кг

Майя 2.030 кг

Аккаунт театра «Красный факел» отреагировал на новость своим постом:

Пока на сцене «Красного факела» рождаются новые спектакли, в мир приходят новые люди. Наши дорогие Клавдия Качусова и Илья Музыко впервые стали родителями – и еще какими!

На свет появились сразу три лапочки-дочки – Паулина, Хлоя и Майя.

Ребята, чудесные наши, мы счастливы за вас. Желаем, чтобы вы были полны сил и энергии, чтобы вокруг вас – как и всегда – царили только свет и любовь. Всех радостей мира и здоровья!

И с нетерпением ждем встречи со всей вашей прекрасной семьей!