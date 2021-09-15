«Первый театр» откроет сезон премьерой спектакля «Парень из преисподней»

Над спектаклем работают режиссер Петр Зубарев, известный зрителям «Первого театра» по детскому спектаклю «Леля и Минька» (лауреат премии «Парадиз» в номинации «Лучший спектакль для детей»), и художница Александра Ковальская.

Зрителей «Парня из преисподней» ждет погружение в атмосферу любимой многими с детства советской научной фантастики, воссозданная и постановщиками, и художницей — в декорациях и костюмах. Не обойдется и без сюрпризов: герои с планеты Гиганда заговорят на придуманном режиссером алайском языке.

Сюжет: Курсант третьего курса особой столичной школы «Бойцовый Кот» Гаг с планеты Гиганда — человек войны. Он был вырван из самого пекла боевых действий и оказался в совершенно другом мире, где нет необходимости постоянно защищаться и быть готовым к удару. Возможно, это именно такой мир, за который Гаг и сражался. И он честно пытается его понять, но что делает этот мир непостижимым и отталкивающим для Гага?

Петр Зубарев Режиссер спектакля «Всегда беспокоили мысли о войне. О войне, как неотъемлемой части человеческого внутреннего мира. Почему, будучи явлением противоестественным, противоприродным, она так прочно сидит внутри нас, то и дело подталкивая к действию? Откуда в нас эта необходимость иметь врагов? Не могу ответить на эти вопросы, потому что не могу успокоить свою внутреннюю войну. Всегда есть в кого "стрелять". Наш спектакль тоже не даст никаких ответов. Скорее, это возможность посмотреть на это явление со стороны».

Совместный спектакль АНО «Центр "Культурный город"» и Молодежного драматического театра «Первый театр» в рамках проекта «Детки и предки. Перезагрузка» при поддержке Фонда президентских грантов.

Показы 24 сентября в 14:00 и 25 сентября в 13:00, организованные центром «Культурный город», будут бесплатными для зрителей при предварительной регистрации (ссылка будет опубликована на сайте, в социальных сетях и отправлена подписчикам в рассылке).