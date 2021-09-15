Театр «Красный факел» озвучил планы на 102-й сезон

На Большой сцене сезон откроется 18 и 19 сентября масштабным спектаклем «Достоевский. Невозможное чудо». Пьеса Алексея Куралеха, основанная на дневниках и воспоминаниях второй жены и преданной помощницы Федора Достоевского Анны Сниткиной, предлагает взглянуть на биографию писателя с непривычного ракурса. Через частную историю знаменитой супружеской пары режиссер Владимир Золотарь исследует темы жизни с гением и жертвенности. «У нас безумная, с разными перипетиями, но все же история любви, которая проходит через препятствия, сложности, катаклизмы, – а это одна из вечных тем искусства», – комментирует Владимир Золотарь. Художником постановки стала Наталья Зубович. Спектакль «Достоевский. Невозможное чудо» приурочен к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского и адресован зрителям от 12 лет.

Следующим проектом станет новый спектакль главного режиссера Тимофея Кулябина – театр уже приступил к работе над ним. Режиссер вновь обратится к норвежскому драматургу Генрику Ибсену –ранее он ставил «Гедду Габлер» на Малой сцене «Красного факела» и «Нору, или Кукольный дом» в цюрихском Schauspielhaus. Сейчас Тимофей Кулябин выбрал«Дикую утку» – пьесу, имеющую не такую богатую сценическую историю. Драму Ибсена режиссер планирует репетировать не вполне обычным образом – большая часть процесса пройдет в специальном помещении, где будет выстроена квартира главных героев, а на финальном этапе эти наработки перенесут в пространство Большой сцены. Вместе с режиссером над спектаклем работает уже сложившаяся команда – художник Олег Головко и драматург Ольга Федянина. Премьера «Дикой утки» намечена на 18 декабря.