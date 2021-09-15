Театр «Красный факел» озвучил планы на 102-й сезон

Две сентябрьских премьеры, новый спектакль Тимофея Кулябина по пьесе Генрика Ибсена и предыстория «Дела» от Дмитрия Егорова.
Откроется сезон 15 и 16 сентября премьерой спектакля «Мы идем смотреть “Чапаева”» на Малой сцена театра. Пьесу Олега Данилова в качестве режиссера поставил Константин Телегин, он же в состав с заслуженным артистом России Андреем Черных будет исполнять главную мужскую роль. Сюжет многим знаком по популярному в 1990-е годы фильму Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» — обе постановки основаны на одной пьесе. Бывший боксер Евгений Тимошин живет с женой и дочерью в маленькой квартирке, работает простым инженером, и вдруг у него появляется шанс изменить свою жизнь: из США во главе деловой делегации приезжает молоденькая и с детства влюбленная в него Аня Колеванова и предлагает «дяде Жене» работу за рубежом. И герой встает перед нелегким и неочевидным выбором.
На Большой сцене сезон откроется 18 и 19 сентября масштабным спектаклем «Достоевский. Невозможное чудо». Пьеса Алексея Куралеха, основанная на дневниках и воспоминаниях второй жены и преданной помощницы Федора Достоевского Анны Сниткиной, предлагает взглянуть на биографию писателя с непривычного ракурса. Через частную историю знаменитой супружеской пары режиссер Владимир Золотарь исследует темы жизни с гением и жертвенности. «У нас безумная, с разными перипетиями, но все же история любви, которая проходит через препятствия, сложности, катаклизмы, – а это одна из вечных тем искусства», – комментирует Владимир Золотарь. Художником постановки стала Наталья Зубович. Спектакль «Достоевский. Невозможное чудо» приурочен к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского и адресован зрителям от 12 лет.
Следующим проектом станет новый спектакль главного режиссера Тимофея Кулябина – театр уже приступил к работе над ним. Режиссер вновь обратится к норвежскому драматургу Генрику Ибсену –ранее он ставил «Гедду Габлер» на Малой сцене «Красного факела» и «Нору, или Кукольный дом» в цюрихском Schauspielhaus. Сейчас Тимофей Кулябин выбрал«Дикую утку» – пьесу, имеющую не такую богатую сценическую историю. Драму Ибсена режиссер планирует репетировать не вполне обычным образом – большая часть процесса пройдет в специальном помещении, где будет выстроена квартира главных героев, а на финальном этапе эти наработки перенесут в пространство Большой сцены. Вместе с режиссером над спектаклем работает уже сложившаяся команда – художник Олег Головко и драматург Ольга Федянина. Премьера «Дикой утки» намечена на 18 декабря.
В марте зрителей ждет новая встреча с режиссером Дмитрием Егоровым. В прошлом сезоне он выпустил на Большой сцене спектакль «Дело» по пьесе Александра Сухово-Кобылина – как известно, это вторая часть трилогии «Картины прошедшего». Теперь же мы увидим, что предшествовало событиям «Дела», – Егоров представит комедию «Свадьба Кречинского».
С нового сезона несколько спектаклей «Красного факела» стали участниками программы «Пушкинская карта». Благодаря этому проекту молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране. «Красный факел» в сентябре и октябре приглашает молодежь на спектакли «Шут Балакирев», «Безумный день Фигаро», «Продавец дождя», «Дело», «Дети солнца», «Перемирие», «Тайм-аут», «Онегин», «Поминальная молитва», «Три сестры», «Без слов», «ЧУднЫе люди», «Маскарад».
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