«Красный факел» в Загребе, «Старый дом» в Трансильвании, «Первый театр» в Москве

С 1 по 5 сентября труппа Новосибирского музыкального театра с большим успехом показала на сцене Севастопольского академического драматического театра им. А.В. Луначарского пять музыкальных спектаклей, которые посетило более двух тысяч человек.

После крымских гастролей театр представит рок-мюзикл Юрия Шевчука «Фома» в Череповце и Москве. В рамках фестиваля «Золотая Маска» 16 и 17 сентября спектакль, ставший лучшим в своем жанре в 2021 году, будет показан в Череповце. Затем участники спектакля отправятся в Москву, чтобы принять участие в Шестом фестивале музыкальных театров «Видеть музыку».