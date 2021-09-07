«Красный факел» в Загребе, «Старый дом» в Трансильвании, «Первый театр» в Москве

Театры Новосибирска начали новый сезон большими гастролями по области, стране и миру.
Театральный сезон театры столицы Сибири решили начать с поездок, чтобы чуть позже вернуться в родной город с премьерами. Рассказываем, кто куда уехал и что покажет.
Наталья Ярославцева
Министр культуры Новосибирской области
«Министерство культуры региона поддерживает гастрольные инициативы новосибирских театральных и концертных коллективов, поскольку востребованность культурного продукта, создаваемого в регионе, как в нашей стране, так и за рубежом, говорит о его высоком творческом уровне. Фестивальные показы для наших театров – это важное признание профессионального сообщества, в некоторых случаях – импульс для дальнейшего творческого развития. Участие ведущих концертных коллективов в значимых всероссийских проектах позволяет расширять и укреплять творческие связи региона».
С 1 по 5 сентября труппа Новосибирского музыкального театра с большим успехом показала на сцене Севастопольского академического драматического театра им. А.В. Луначарского пять музыкальных спектаклей, которые посетило более двух тысяч человек.
После крымских гастролей театр представит рок-мюзикл Юрия Шевчука «Фома» в Череповце и Москве. В рамках фестиваля «Золотая Маска» 16 и 17 сентября спектакль, ставший лучшим в своем жанре в 2021 году, будет показан в Череповце. Затем участники спектакля отправятся в Москву, чтобы принять участие в Шестом фестивале музыкальных театров «Видеть музыку».
Сразу два новосибирских театра принимают участие в программе старейшего фестиваля России – «Реального театра» в Екатеринбурге: 6 сентября на сцене Свердловского академического театра драмы «Красный факел» представил спектакль «Дело» в постановке Дмитрия Егорова, 8 и 9 сентября команда «Старого дома» покажет спектакль «Идиот».
В конце сентября – 27, 28 и 29 сентября – театр «Красный факел» покажет в Хорватском национальном театре в Загребе «Трёх сестёр». Ранее в рамках фестиваля «Театральный синдром» представил в Красноярске спектакль «Дети солнца».
Новосибирский драматический театр «Старый дом» открыл творческий сезон показом в августе спектакля «Идиот» на Международном театральном фестивале в городе Сибиу (румынский регион Транссильвания) – одном из крупнейших фестивалей исполнительского искусства в Румынии (FITS). Участниками фестиваля стали театры 37 стран. Постановку румынская публика смогла увидеть в режиме интернет-трансляции. 10 октября спектакль «Петерс» примет участие в ХХХI Международном театральном фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге, 14 ноября артисты театра выйдут на сцену московского театра «Современник», чтобы принять участие в конкурсной программе V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».
Молодёжный драматический театр «Первый театр» с 15 по 17 сентября театр примет участие в фестивале «Артмиграция» в Москве со спектаклем «Мультики». До конца года Молодёжный драматический театр «На окраине», подтверждая статус гастрольного лидера на региональной карте, проведет не менее двадцати выездов по отдалённым районам Новосибирской области со спектаклями для детей и взрослых.
Фото: Фрол Подлесный, Ольга Матвеева, Дарья Жбанова, Виктор Дмитриев.
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