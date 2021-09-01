Новосибирский кукольный театр показал спектакль «Атака Темного Бота»

По сюжету школьник Андрей становится блогером Андроном и беспечно делится своими паролями с разными подозрительными личностями в сети. В итоге молодым блогером Анроном заинтересовалась некая злая сущность из интернета — опасный компьютерный вирус Темный Бот, пожелавший через незадачливого блогера выйти в оффлайн и творить зло.

Юрий Горлатых Директор новосибирского областного театра кукол «Практически всю методическую часть мы взяли у РКН. Эти материалы ведомство использует на классных часах в школах. Все это переработал омский драматург Дмитрий Войдак. Мы очень много говорим, например, о том, что нельзя нигде оставлять свои пароли от мессенджеров и соцсетей. Сотрудники Роскомнадзора были у нас на премьере, особенно им понравилось, когда в конце спектакля главный герой Андрон победил темные силы, ведет свой очередной стрим и спрашивает у детей, как лучше поступить в той или иной ситуации, а зал ему хором отвечает. У школьников формируется понимание. Кто-то действительно позволял себе отключить антивирусник, а сейчас, я думаю, уже не будет так делать».

На сентябрь у театра запланировано девять показов спектакля.