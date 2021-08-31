Золотомасочные «Три сестры» в «Красном факеле» обновили актерский состав

2 и 3 сентября на малой сцене театра «Красный факел» состоятся закрытые показы одного из самых успешных спектаклей последних лет — «Три сестры» по одноименной пьесе Антона Чехова в постановке Тимофея Кулябина. Спустя шесть лет со дня премьеры постановка главного режиссера театра будет представлена в обновленном актерском составе. В роли младшей сестры, Ирины, зрители увидят Анастасию Косенко, Алексей Межов – предыдущий исполнитель роли Федотика – выйдет в образе Андрея Прозорова, а Федотика сыграет новобранец труппы Виктор Щеколдин.

Так как изменения совпадают с началом учебного года, театр решил сделать подарок первокурсникам творческих направлений Новосибирска и Новосибирской области — первыми зрителями обновленного спектакля станут именно они.

Бессловесная и при этом невероятно эмоциональная постановка Тимофея Кулябина, несмотря на всем известный сюжет, держит в напряжении с первой до последней минуты. Черная комедия, психологическая драма, триллер – четыре действия «Трех сестер» становятся настоящим парадом жанров. И чем дальше, тем резче заметна перемена настроения и атмосферы, тем отчаяннее звучат знакомые чеховские мотивы. В семье Прозоровых все согласны друг с другом, и каждый стремится навстречу своему счастью. Как из этого общего порыва рождается трагедия, героям до самого финала не дано понять – и не только потому, что друг друга они по-настоящему не слышат. Спектакль идет на жестовом языке с субтитрами.