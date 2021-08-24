Рейв, как этап эволюции общества покажут в «Победе»

Пространство современного общества часто оказывается закрыто к проявлению индивидуальной свободы. Тело человека воспринимается как объект, не столько организующий и структурирующий пространство, сколько обязанный встраиваться в установленные правила и нормы. Если телесные нормы не соблюдаются, то человек может быть исключен из общества, – как на физическом, так и на социальном уровнях. Физическое действие, жест, которые производятся как сознательный акт, нередко вынужденно становятся актом политическим, и часто воспринимаются как угроза существующему порядку, а значит должны быть ограничены или уравнены.

Рядом с этим сегодня мы наблюдаем активное отстаивание личных границ в обществе, движения в защиту тела, прав на распоряжение им, трансформацию, идентификацию, преображение. Нам интересно исследовать границы свободы выражения тела, границы движения тела относительно других тел и ситуацию конструирования пространства коллективного тела. Основой для этого становится явление массовых вечеринок, или же, отчасти, рейв-культуры, не только как пространства безусловной телесной свободы, но и как этапа эволюции общества, стремящегося к развитию, а в первую очередь – к общности, свободе и безопасности.

Андрей Короленко — хореограф, режиссер, перформер. Участник Performance Artistic Research Lab, HSE Art and Design School / Goldsmiths University. Сотрудничает с Международным фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva, новосибирским «Первым театром» и театром «Глобус». Участник фестивалей «Территория», «Точка доступа», Beijing Dance Festival. Участник арт-резиденции фестиваля «ХАОС – 2019».

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