Новосибирский музыкальный театр и «Старый дом» поборются за премию «Звезда Театрала»

Премия «Звезда Театрала» учреждена в 2008 году журналом «Театрал» и является первой международной общественной премией зрительских симпатий, оценивающей творческие достижения в сфере театрального искусства с точки зрения публики.

По сообщению дирекции премии, в лонг-лист из 19 номинаций вошли 180 претендентов на награду. Новосибирский музыкальный театр со спектаклем «Кошка, которая гуляла сама по себе» претендует на победу в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества». Спектакль в новосибирском театре поставил молодой режиссер Василий Заржецкий, постановщик Санкт-петербургского музыкального театра «Зазеркалье». Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом» в числе десяти российских театров представлен в номинации «Лучший региональный театр».

Зрительское голосование по лонг-листу продлится на сайте премии до середины сентября. Все желающие могут принять в нем участие. В шорт-лист войдут по три кандидата в каждой номинации, голосование по нему начнется с середины сентября. Имена победителей, как сообщает дирекция премии, станут известны 6 декабря во время праздничной церемонии награждения в Театре Вахтангова.

Фото: архивы пресс-служб