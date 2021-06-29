Какой будет афиша II Международного фестиваля актуального театра ХАОС?

22 октября организаторы фестиваля запланировали исследовательскую конференцию «Практика кураторства в театре», на которой теоретики и практики театрального процесса обсудят принципы кураторства и рефлексии современных театральных тенденций.



22–31 октября пройдет основная театральная программа, в которой поучаствуют театры Воронежа, Казани, Омска, Архангельска, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы:

• «Занос», театр «Практика» (Москва), режиссер Юрий Квятковский

• «Бесы», Театр на Бронной (Москва), режиссер Константин Богомолов

• «Мещане», ТЮЗ им. А.А. Брянцева (Санкт-Петербург), режиссер Елизавета Бондарь

• «Дальше», Томский ТЮЗ (Томск), режиссер Дмитрий Гомзяков

• «Чернобыльская молитва», Никитинский театр (Воронеж), режиссер Дмитрий Егоров

• «Артем Томилов», «Пятый театр» (Омск), режиссер Артем Томилов

• «Lё Тартюф. Комедия», Театр на Таганке (Москва), режиссер Юрий Муравицкий

• «Папа встретит меня в L.A.», Архангельский молодежный театр (Архангельск), режиссер Маским Соколов

• «Тайм-аут», театр «Красный факел» (Новосибирск), режиссер Петр Шерешевский

• «Комитет Грустящего Божества», театр POST (Санкт-Петербург), режиссер Дмитрий Волкострелов

• «Дорогой мистер Смит», театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург), режиссер Алексей Франдетти

• «Горемычные танцы», театр «ТРУ» (Санкт-Петербург), режиссер Александр Артемов

• «Умаление мира», театральная площадка MOÑ (Казань), режиссер Марина Давыдова

• «Анна Каренина», театр «Старый дом» (Новосибирск), режиссер Андрей Прикотенко

Узнать о спектаклях подробнее и приобрести билеты можно на сайте фестиваля.

Фото: архивы пресс-служб