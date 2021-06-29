Какой будет афиша II Международного фестиваля актуального театра ХАОС?

Зрителям представят 14 спектаклей в основной афише и 7 спектаклей в шоукейсе независимых театров.
В Новосибирске прошла пресс-конференция, посвященная проведению II Международного фестиваля актуального театра ХАОС. О концепции форума, афише основной театральной программы, шоукейсе новых негосударственных театров Новосибирска и процессах арт-резиденции рассказали министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, директор театра «Старый дом» и фестиваля ХАОС Антонида Гореявчева, главный режиссер театра «Старый дом» Андрей Прикотенко, арт-директор фестиваля ХАОС Оксана Ефременко. По видеосвязи к коллегам присоединилась программный директор Фестиваля «Золотая Маска» Мария Бейлина.
Основная программа и Шоукейс II Международного фестиваля актуального театра ХАОС позволяет говорить о наличии разных режиссерских поколений. При этом авторы спектаклей переписывают классику, ставят свежие пьесы, изобретают новые способы текстопорождения или вовсе обходятся без текста, значительно расширяя возможности присутствия «реального» на сцене и способов обращения с ним. Важнейшим отражением времени становится значительное число независимых театральных коллективов в программе, которые появились совсем недавно, однако активно заявили о себе. Благодаря сотрудничеству «Золотой Маски» и ХАОСА новосибирцы увидят спектакли из множества городов России. Многие театры приедут в Новосибирск впервые, в том числе Театр на Бронной, Театр на Таганке, Санкт-Петербургский ТЮЗ им. Брянцева, Никитинский театр и Архангельский молодежный театр.
Второй фестиваль пройдет в Новосибирске с 17 по 31 октября 2021 года. 14 спектаклей основной программы, 7 спектаклей шоукейса, проекты арт-резиденции и исследовательская конференция — такую программу готовит к октябрю международный фестиваль актуального театра ХАОС. Билеты на основную программу, представленную лучшими спектаклями со всей страны уже доступны на сайте фестиваля.
17 октября фестиваль откроют проекты, созданные в арт-резиденции совместными усилиями кураторов и резидентов. В 2021 году организаторы предложили обсудить темы экологии, телесности, информации, этики через искусство театра и перформанса в локальном контексте Новосибирска.
18–21 октября состоится шоукейс новых негосударственных театров Новосибирска:
• «Прах Богини», театр «Синестетика», режиссер Андрей Короленко
• «Сыра земля», театр «Мастерская Крикливого и Панькова», режиссер Полина Кардымон
• «Маруська», театр «Мастерская Крикливого и Панькова», режиссер Варвара Попова
• «Несильный», «Инклюзион. Театр. Школа. Новосибирск», режиссер Анна Зиновьева
• «Быть зиме», Сибирский камерный «13 трамвай», режиссер Ирина Дремова
• «Зга», театр «Понедельник выходной», режиссер Сергей Дроздов
• «Рот, полный птиц», театр «1961», режиссер Дарья Шелковникова
22 октября организаторы фестиваля запланировали исследовательскую конференцию «Практика кураторства в театре», на которой теоретики и практики театрального процесса обсудят принципы кураторства и рефлексии современных театральных тенденций.
22–31 октября пройдет основная театральная программа, в которой поучаствуют театры Воронежа, Казани, Омска, Архангельска, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы:
• «Занос», театр «Практика» (Москва), режиссер Юрий Квятковский
• «Бесы», Театр на Бронной (Москва), режиссер Константин Богомолов
• «Мещане», ТЮЗ им. А.А. Брянцева (Санкт-Петербург), режиссер Елизавета Бондарь
• «Дальше», Томский ТЮЗ (Томск), режиссер Дмитрий Гомзяков
• «Чернобыльская молитва», Никитинский театр (Воронеж), режиссер Дмитрий Егоров
• «Артем Томилов», «Пятый театр» (Омск), режиссер Артем Томилов
• «Lё Тартюф. Комедия», Театр на Таганке (Москва), режиссер Юрий Муравицкий
• «Папа встретит меня в L.A.», Архангельский молодежный театр (Архангельск), режиссер Маским Соколов
• «Тайм-аут», театр «Красный факел» (Новосибирск), режиссер Петр Шерешевский
• «Комитет Грустящего Божества», театр POST (Санкт-Петербург), режиссер Дмитрий Волкострелов
• «Дорогой мистер Смит», театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург), режиссер Алексей Франдетти
• «Горемычные танцы», театр «ТРУ» (Санкт-Петербург), режиссер Александр Артемов
• «Умаление мира», театральная площадка MOÑ (Казань), режиссер Марина Давыдова
• «Анна Каренина», театр «Старый дом» (Новосибирск), режиссер Андрей Прикотенко
Узнать о спектаклях подробнее и приобрести билеты можно на сайте фестиваля.
Фото: архивы пресс-служб
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