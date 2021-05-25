«Зона красоты». Спектакль театра «Понедельник выходной» – о том, что прекрасное продолжает жить даже в стенах колонии

Эта история на злободневную и неоднозначную тему – о женщинах, которые, говоря языком нашего общества, „сидят“. Этот спектакль основан на реальных историях, которые мне рассказали заключенные ИК 9 под Новосибирском. Каждая из этих девушек – отдельная история, каждая достойна отдельного спектакля. Но мне удалось собрать их в единую композицию. И зритель полюбит „Зону красоты“ именно за это настоящее, острое, откровенное», – подчеркивает Сергей Дроздов.

«Зона красоты» – спектакль-участник программы «Маска плюс» Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска»-2021

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Фото: архивы пресс-служб