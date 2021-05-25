«Зона красоты». Спектакль театра «Понедельник выходной» – о том, что прекрасное продолжает жить даже в стенах колонии

История, основанная на реальных событиях, ждет новосибирских зрителей 26 мая на сцене «Старого дома».
Постановка режиссера Сергея Дроздова рассказывает об истинной красоте, которую невозможно обезличить или спрятать. Женщина как воплощение самого чувственного и прекрасного, что есть в нашем мире, несет ее через вечность, через препятствия, боль и страдание. Даже в стенах исправительной колонии под ссадинами, шрамами и царапинами – хрустальная нежность, материнская теплота, жертвенность и сила.
Эта история на злободневную и неоднозначную тему – о женщинах, которые, говоря языком нашего общества, „сидят“. Этот спектакль основан на реальных историях, которые мне рассказали заключенные ИК 9 под Новосибирском. Каждая из этих девушек – отдельная история, каждая достойна отдельного спектакля. Но мне удалось собрать их в единую композицию. И зритель полюбит „Зону красоты“ именно за это настоящее, острое, откровенное», – подчеркивает Сергей Дроздов.
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Фото: архивы пресс-служб
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