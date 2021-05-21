Космос на сцене. В театре «Красный факел» стартовал «Ново-Сибирский транзит»

Старт фестивалю дала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, которая поприветствовала его участников и зрителей от лица главы региона Андрея Травникова. Она подчеркнула, что фестиваль является долгожданным для Новосибирской области: перенесенный с 2020 года и избравший космическую тематику, он знаково проходит в год юбилея первого полета человека в космос.

«Фестиваль может гордиться своими традициями: сюда приезжают и привозят новые спектакли наши друзья и коллеги из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Мы искренне рады приветствовать вас в этом зале, на сценах Новосибирска! Фестиваль интересен и мероприятиями-спутниками. Увлекательные мастер-классы и семинары – это то, что объединяет профессиональное сообщество, позволяет обогатить друг друга, передать опыт, поделиться интересными находками. Уверена, что нынешний фестиваль – это очередные открытия, новые имена, удивительные спектакли и разнообразные форматы», – отметила госпожа Мануйлова.