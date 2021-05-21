Космос на сцене. В театре «Красный факел» стартовал «Ново-Сибирский транзит»

Магистральной темой фестиваля стал космос.
20 мая состоялось торжественное открытие VI Межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит». Фестиваль проводит Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» при поддержке областного правительства в рамках национального проекта «Культура».
Темой фестиваля в 2021 году стал космос: на неделю театр превратится в Межпланетную космическую станцию. Праздничное открытие VI фестиваля «Ново-Сибирский транзит» состоялось 20 мая – на площади перед театром для новосибирцев и гостей прошел «космический» перформанс с участием актеров «Красного факела».
Старт фестивалю дала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, которая поприветствовала его участников и зрителей от лица главы региона Андрея Травникова. Она подчеркнула, что фестиваль является долгожданным для Новосибирской области: перенесенный с 2020 года и избравший космическую тематику, он знаково проходит в год юбилея первого полета человека в космос.
«Фестиваль может гордиться своими традициями: сюда приезжают и привозят новые спектакли наши друзья и коллеги из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Мы искренне рады приветствовать вас в этом зале, на сценах Новосибирска! Фестиваль интересен и мероприятиями-спутниками. Увлекательные мастер-классы и семинары – это то, что объединяет профессиональное сообщество, позволяет обогатить друг друга, передать опыт, поделиться интересными находками. Уверена, что нынешний фестиваль – это очередные открытия, новые имена, удивительные спектакли и разнообразные форматы», – отметила госпожа Мануйлова.
Театры-участники покажут 16 спектаклей на театральных сценах Новосибирска. В рамках торжественного открытия фестиваля Красноярский театр юного зрителя представил публике спектакль «Хроники Нарнии. Племянник чародея» ( режиссер Роман Феодори). В рамках специальной образовательной программы – деловой клуб «Авансцена» – состоятся мастер-классы, семинары, круглый стол с участием крупных театральных специалистов.
С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.
Фото: Фрол Подлесный
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