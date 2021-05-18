«Глобус» проводит благотворительную акцию «Театр в подарок»

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» приглашает всех неравнодушных поучаствовать в благотворительной акции «Театр в подарок».

Каждый желающий может приобрести билеты для детей из социально незащищенных слоев населения на детский спектакль «Волшебник страны Оз», который состоится 1 июня в Международный день защиты детей.

Все собранные билеты при поддержке министерства труда и социального развития Новосибирской области будут переданы маленьким зрителям, чьи семьи оказались в трудной ситуации.

Цена билетов от 200 до 500 рублей.

Благотворительная акция продлится до 26 мая 2021 года.

Правила участия

При покупке билета на сайте театра на почту придут бланки билетов в электронном виде, перешлите их на почту театра: bilet@globus-nsk.ru.

При покупке билета в кассе театра нужно поместить их в специальный бокс, который находится в кассовом зале.

Подарите билет в театр, ведь каждый ребенок мечтает попасть в сказку!

Фото: архивы пресс-служб