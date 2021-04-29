Искусство хаоса. В «Старом доме» состоялась презентация II Международного фестиваля актуального театра «ХАОС»

Международный фестиваль актуального театра «ХАОС» родился в Новосибирске в 2019 году. Форум сгенерирован творческой командой театра «Старый дом» как сложноустроенное и многонаселенное пространство для дискуссии, позволяющее позиционировать столицу Сибири как место развития не только классического искусства, но и искусства XXI века.



В этом году команда «ХАОСа» планирует сделать форум еще масштабнее, а его влияние на социо-ментальную среду еще интенсивнее. Театральная программа, которую объявят в начале лета, остается важной содержательной частью проекта, но больше не воспринимается как самоцель. «ХАОС», как и подобает эволюционирующей художественно-культурной институции, становится настоящим инструментом философского осмысления современного мира. На полгода Новосибирск превращается в пространство переживания идеи современного человека — через театральность во всех возможных формах.

Экология, тело, этика, информация – четыре опорные дискуссионные точки, отталкиваясь от которых будет исследоваться наше время. Спектакли, лекции, творческие практики, научная конференция, открытые встречи станут опытом и предложением к разговору на эти темы. Как и на прошлом фестивале, будут стерты границы между зрительным залом и сценой, театром и городом, художником и зрителем.

Узнать о фестивале подробнее можно по ссылке.

Фото: архивы пресс-служб