«Во-первых, отношения: лаборатория гендерных исследований» в «Первом театре»

В течение десяти дней команда постановщиков: режиссеры Ангелина Мигранова и Родион Сабиров (Казань) и драматург Ольга Тараканова (Москва) вместе с приглашенными теоретиками (лекции в зуме – транслируются в пабликах соцсетей ВКонтакте и Facebook «Первого театра» и выкладываются в свободный доступ на YouTube канал), актерами «Первого театра» и пожелавшими присоединиться к открытой лаборатории горожанами совместно слушают лекции и задают вопросы ученым, исследователям и популяризаторам науки.

Лаборатория для театра – точка входа в тему, расширение кругозора, выстраивание новых коммуникативных стратегий и пространство чистого поиска не ориентированного на продукт и упаковку. Следующий этап работы над темой – репертуарный спектакль, премьера которого запланирована на ноябрь 2021 года.

Поучаствовать в лаборатории приглашают тех, кого волнует современный гендерный порядок и кто чувствует, что его исследование научными и театральными методами поможет ответить себе на важные вопросы или встать перед новыми.

До 1 мая на сайте 1-teatr.ru открыт прием заявок в лабораторию для горожан, которая продлится десять дней и завершится 18 мая открытым показом эскиза спектакля.

Фото: архивы пресс-служб