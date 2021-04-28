«Во-первых, отношения: лаборатория гендерных исследований» в «Первом театре»

В рамках лаборатории гендерные отношения будут рассмотрены с самых разных ракурсов: с точки зрения биологии, экономики, социологии, нейронаук, технологий и театра.
С 8 по 18 мая МДТ «Первый театр», совместно с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) Новосибирска, проведет театральную лабораторию посвященную гендерным исследованиям. Лаборатория будет состоять из закрытых тренингов для участников (актеры «Первого театра» + горожане), финального показа эскиза спектакля 18 мая с бесплатным входом для зрителей и открытых научных онлайн-лекций.
Организаторы лаборатории считают, что театр – это место общественной дискуссии, а потому он просто не может обойти сегодня тему гендерных отношений, рефлексию о социальном, культурном, биологическом, о новых и старых концепциях. Инструментарием станут научные теории и театральные практики.
В течение десяти дней команда постановщиков: режиссеры Ангелина Мигранова и Родион Сабиров (Казань) и драматург Ольга Тараканова (Москва) вместе с приглашенными теоретиками (лекции в зуме – транслируются в пабликах соцсетей ВКонтакте и Facebook «Первого театра» и выкладываются в свободный доступ на YouTube канал), актерами «Первого театра» и пожелавшими присоединиться к открытой лаборатории горожанами совместно слушают лекции и задают вопросы ученым, исследователям и популяризаторам науки.
Лаборатория для театра – точка входа в тему, расширение кругозора, выстраивание новых коммуникативных стратегий и пространство чистого поиска не ориентированного на продукт и упаковку. Следующий этап работы над темой – репертуарный спектакль, премьера которого запланирована на ноябрь 2021 года.
Поучаствовать в лаборатории приглашают тех, кого волнует современный гендерный порядок и кто чувствует, что его исследование научными и театральными методами поможет ответить себе на важные вопросы или встать перед новыми.
До 1 мая на сайте 1-teatr.ru открыт прием заявок в лабораторию для горожан, которая продлится десять дней и завершится 18 мая открытым показом эскиза спектакля.
Фото: архивы пресс-служб
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