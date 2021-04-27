Спектакль «Фома», ставший лауреатом «Золотой маски», покажут в рамках акции «Ночь музеев»

Новосибирцы смогут увидеть спектакли, ставшие лауреатами национальной премии «Золотая маска», в рамках региональных культурных фестивалей и акций. Так, рок-мюзикл «Фома» Новосибирского музыкального театра состоится 22 мая. Показ будет приурочен к акции «Ночь музеев», поэтому начало спектакля запланировано на более позднее, чем обычно, время – девять вечера. Спектакль «Идиот» Новосибирского драматического театра «Старый дом» покажут в рамках театрального фестиваля «Хаос», который состоится в октябре 2021 года.

Итоги участия Новосибирского музыкального театра и репертуарные перспективы новосибирских театров-победителей «Золотой маски» были подведены 26 апреля на пресс-конференции. Как подчеркнул заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов, «Золотая маска» – одно из самых значимых явлений в области театральной жизни. «Это самый важный повод, который может быть в театральной сфере – это тот успех, которого достигли наши театры в этом году в рамках престижного театрального фестиваля, – отметил Григорий Милогулов. – Этот замечательный приз является венцом длительного подготовительного этапа, трудоемкого процесса создания спектакля от художественного замысла до полноценного его воплощения на сцене. Учитывая, что те спектакли, которые сегодня победили, готовились в очень непростое для всех нас время, эта высокая награда приобретает еще большую ценность».

