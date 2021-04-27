Спектакль «Фома», ставший лауреатом «Золотой маски», покажут в рамках акции «Ночь музеев»

22 мая рок-мюзикл запланирован в особенно поздний час.
Новосибирцы смогут увидеть спектакли, ставшие лауреатами национальной премии «Золотая маска», в рамках региональных культурных фестивалей и акций. Так, рок-мюзикл «Фома» Новосибирского музыкального театра состоится 22 мая. Показ будет приурочен к акции «Ночь музеев», поэтому начало спектакля запланировано на более позднее, чем обычно, время – девять вечера. Спектакль «Идиот» Новосибирского драматического театра «Старый дом» покажут в рамках театрального фестиваля «Хаос», который состоится в октябре 2021 года.
Итоги участия Новосибирского музыкального театра и репертуарные перспективы новосибирских театров-победителей «Золотой маски» были подведены 26 апреля на пресс-конференции. Как подчеркнул заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов, «Золотая маска» – одно из самых значимых явлений в области театральной жизни. «Это самый важный повод, который может быть в театральной сфере – это тот успех, которого достигли наши театры в этом году в рамках престижного театрального фестиваля, – отметил Григорий Милогулов. – Этот замечательный приз является венцом длительного подготовительного этапа, трудоемкого процесса создания спектакля от художественного замысла до полноценного его воплощения на сцене. Учитывая, что те спектакли, которые сегодня победили, готовились в очень непростое для всех нас время, эта высокая награда приобретает еще большую ценность».
В пресс-конференции также приняли участие продюсер спектакля «Фома», директор – художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис, продюсер спектакля «Идиот», шеф-драматург Новосибирского драматического театра «Старый дом» Оксана Ефременко. Также участниками мероприятия стали артисты Новосибирского музыкального театра, лауреаты премии «Золотая маска» Александр Крюков и Никита Воробьев, актер Новосибирского драматического театра «Старый дом», лауреат премии «Золотая маска» Тимофей Мамлин.
В ходе пресс-конференции Леонид Кипнис и Оксана Ефременко рассказали о том, как прошли золотомасочные показы в Москве, анонсировали предстоящие премьеры – спектакль «Бесприданница» Новосибирского музыкального театра по пьесе А.Н. Островского и спектакль «Танцующий в темноте» Новосибирского драматического театра «Старый дом», а также поделились гастрольными и фестивальными планами.
Напомним, что по результатам торжественной церемонии вручения премии «Золотая маска» Новосибирский музыкальный театр стал лауреатом в 3х ключевых номинациях. Лучшим спектаклем в жанре «оперетта/мюзикл» признан спектакль Новосибирского музыкального театра «Фома». Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» стал ведущий солист Новосибирского музыкального театра Александр Крюков. Премией «Золотая Маска» в номинации «Лучшая роль второго плана» награжден ведущий солист Новосибирского музыкального театра Никита Воробьев. Актер театра «Старый дом» Тимофей Мамлин стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Ипполита Терентьева в жанре драматического театра.
Фото: архивы пресс-служб
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