«Старый дом» и Новосибирский музыкальный театр удостоились четырех «Золотых масок»

В этом году Новосибирскую область представили пять театров: «Глобус», «Понедельник Выходной» и «Первый театр» показывали свои спектакли во внеконкурсной программе, Музыкальный театр и «Старый дом» – в основной.

Наши театры получили четыре «Маски». Новосибирский музыкальный театр представил спектакль, основанный на биографии и творчестве Юрия Шевчука и претендовал на девять номинаций. В итоге – завоевал три «Золотых маски»: «Лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл» – рок-мюзикл «Фома», «Лучшая мужская роль в оперетте или мюзикле» – Александр Крюков, «Лучшая роль второго плана в оперетте или мюзикле» – Никита Воробьев. Театр «Старый дом» представил спектакль «Идиот» по Достоевскому. В конкурентной борьбе в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драме» победил Тимофей Мамлин.

Лауреатов поздравил губернатор Андрей Травников. «Новосибирские театры уже получили предложения сыграть «золотомасочные» спектакли в других городах России и в Европе. От души поздравляю с заслуженными наградами! Желаю вдохновения, творческих успехов, ярких постановок!» – отметил глава региона.

Фото: архивы пресс-служб