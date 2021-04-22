На XI онлайн-фестивале «Дубль Дв@»Новосибирский музыкальный театр получил приз зрительских симпатий

Церемония вручения наград состоялась в столичном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Победу в XI онлайн фестивале «Дубль Дв@» Новосибирский музыкальный театр со спектаклем «Римские каникулы» одержал еще в прошлом году, опередив соперников по общему количеству просмотров и набранных голосов. Однако торжественное подведение итогов было отложено из-за пандемии. В церемонии приняли участие режиссеры, актеры, съемочные группы фильмов – участники конкурсной программы, члены жюри и лауреаты прошлых лет. Профессиональное, зрительское и молодежное жюри озвучило имена лауреатов.
В основе спектакля «Римские каникулы», поставленного режиссером Филиппом Разенковым, лежит сюжет одноименного оскароносного фильма Уильяма Уайлера, где главные роли сыграли Одри Хепберн и Грегори Пек. Идея создания мюзикла «Римские каникулы» принадлежит продюсеру постановки, директору – художественному руководителю Новосибирского музыкального театра Леониду Кипнису. Красивая история о любви, наличие доброго юмора, мягкой иронии, лирической развязки и открытого финала – все эти составляющие в совокупности сделали этот кинематографический сюжет практически идеальным для воплощения на сцене музыкального театра. Создателями либретто и музыки спектакля «Римские каникулы» являются новосибирские авторы Нонна и Андрей Кротовы.
Напомним, что именно с этим спектаклем в 2019 году театр в девятый раз принял участие в фестивале «Золотая маска» и получил рекордное для истории театра количество номинаций – девять (лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл, композитор, дирижер, режиссер, женская роль, мужская роль, лучшая роль второго плана, работа художника по свету в музыкальном театре и работа художника по костюмам). В результате театр был удостоен двух главных премий – лучшая работа режиссера (Филипп Разенков) и лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл.
Фото: архивы пресс-служб
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