На XI онлайн-фестивале «Дубль Дв@»Новосибирский музыкальный театр получил приз зрительских симпатий

Напомним, что именно с этим спектаклем в 2019 году театр в девятый раз принял участие в фестивале «Золотая маска» и получил рекордное для истории театра количество номинаций – девять (лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл, композитор, дирижер, режиссер, женская роль, мужская роль, лучшая роль второго плана, работа художника по свету в музыкальном театре и работа художника по костюмам). В результате театр был удостоен двух главных премий – лучшая работа режиссера (Филипп Разенков) и лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл.

Фото: архивы пресс-служб