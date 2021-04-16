Древнегреческая трагедия в авангардных тонах. В «Старом доме» состоится премьера спектакля «Танцующая в темноте»

Отправной точкой для его создания стала культовая драма Ларса фон Триера.
7, 8 и 9 мая на сцене театра «Старый дом» состоится премьера спектакля «Танцующая в темноте» в постановке московского режиссера Елизаветы Бондарь. Музыкальный образ спектакля создает композитор Николай Попов. В роли художника выступает сама Елизавета Бондарь.
Отправной точкой для создания спектакля стала одна из самых трогательных и притягательных кинодрам последних десятилетий — «Танцующая в темноте», снятая Ларсом фон Триером в 2000 году. Ррежиссер исследует природу любви и жертвенности через историю героини-мученицы. Вступая в диалог с культовой кинолентой, Елизавета Бондарь работает с инсценировкой Патрика Элсворта в переводе Марии Бец.
«В фильме Ларса фон Триера исполнительница главной роли, Бьорк, от начала до конца играет чистую жертву, — рассказывает режиссера спектакля «Танцующая в темноте» Елизавета Бондарь. — А мне кажется, этот сюжет рассказывает немного о другом — о ненужной жертве. Перед нами история женщины, которая хочет спасти своего ребенка и при этом не понимает, что ему действительно нужно. Это история про нас всех, когда мы зачастую примеряем на себя образ бога, который решает кому мы должны помочь и кто нуждается в нашей помощи. Мы абсолютно фанатично пытаемся оказать помощь, не понимая все риски и весь возможный исход ситуации для человека, которому мы так желаем добра».
«Танцующая в темноте» — подлинная древнегреческая трагедия в авангардных тонах. В центре сюжета находится человек с чистым сердцем, способный к самопожертвованию: Сельма — теряющая зрение чехословацкая иммигрантка, приехавшая в Америку в поисках лучшей жизни для себя и своего сына. Она страдает хроническим заболеванием и постепенно теряет зрение. Болезнь передалась по наследству и ее ребенку. Женщина вынуждена работать на фабрике, чтобы скопить денег на операцию сыну, хотя это занятие дается ей весьма тяжело. К тому же Сельма не может приспособиться к новому обществу «страны возможностей» и отличить честного человека от корыстного, что приводит к трагической развязке.
«У нас история про женщину, которая лет в 47-48 забеременела и решила родить, понимая, что ее ребенок в любом случае будет болен, потому что патология зрения передается по наследству, — рассказывает режиссер спектакля «Танцующая в темноте» Елизавета Бондарь. — Но она восприняла это жизненное обстоятельство за чудо, и подумала, что ребенок может родиться без болезни. Она рожает его и, к сожалению, все, что должно было случиться, случается с ее сыном. Эта женщина, которой уже 60 лет, борется за своего сына и для нее ее жизнь становится самой важной жертвой. Фактически ее жизнь равна жизни этого ребенка».
С труппой новосибирского драматического театра «Старый дом» режиссер работает впервые, однако «Танцующая в темноте» — пятая совместная работа Елизаветы Бондарь с композитором Николаем Поповым. Жанрово постановки тандема находятся на стыке драматического и музыкального спектакля. «Мы много работаем с голосовой партитурой, с партитурой звуков, с формой, — подчеркивает режиссер. — Здесь не будет обычной будничной интонации жизни. Это не про реализм и поиск сегодняшнего звучания текста в пространстве. Это абсолютно формальный театр, который мы всякий раз пытаемся слепить из того, что есть. Каждый раз мы фактически изобретаем свою азбуку, придумываем новую игру и пытаемся сделать так, чтобы по нашим новым простым правилам играли все участники спектакля».
Фото: архивы пресс-служб
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