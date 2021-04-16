Древнегреческая трагедия в авангардных тонах. В «Старом доме» состоится премьера спектакля «Танцующая в темноте»

«В фильме Ларса фон Триера исполнительница главной роли, Бьорк, от начала до конца играет чистую жертву, — рассказывает режиссера спектакля «Танцующая в темноте» Елизавета Бондарь. — А мне кажется, этот сюжет рассказывает немного о другом — о ненужной жертве. Перед нами история женщины, которая хочет спасти своего ребенка и при этом не понимает, что ему действительно нужно. Это история про нас всех, когда мы зачастую примеряем на себя образ бога, который решает кому мы должны помочь и кто нуждается в нашей помощи. Мы абсолютно фанатично пытаемся оказать помощь, не понимая все риски и весь возможный исход ситуации для человека, которому мы так желаем добра».

«Танцующая в темноте» — подлинная древнегреческая трагедия в авангардных тонах. В центре сюжета находится человек с чистым сердцем, способный к самопожертвованию: Сельма — теряющая зрение чехословацкая иммигрантка, приехавшая в Америку в поисках лучшей жизни для себя и своего сына. Она страдает хроническим заболеванием и постепенно теряет зрение. Болезнь передалась по наследству и ее ребенку. Женщина вынуждена работать на фабрике, чтобы скопить денег на операцию сыну, хотя это занятие дается ей весьма тяжело. К тому же Сельма не может приспособиться к новому обществу «страны возможностей» и отличить честного человека от корыстного, что приводит к трагической развязке.



