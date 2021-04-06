Новосибирский музыкальный театр представит рок-мюзикл Юрия Шевчука «Фома» на «Золотой Маске»

7 апреля Новосибирский музыкальный театр представит рок-мюзикл «Фома» на Российском национальном театральном фестивале «Золотая Маска». Спектакль был создан специально для постановки в новосибирском театре, автор идеи и режиссер – Филипп Разенков, продюсер – Леонид Кипнис. «Фома» претендует на победу сразу в девяти номинациях: лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл, работа дирижера (Александр Новиков), работа режиссера (Филипп Разенков), женская роль (Анна Ставская, Людмила), мужская роль (Александр Крюков, Фома), лучшая роль второго плана ( Никита Воробьев, Саша, друг Фомы), работа художника в музыкальном театре (Елена Вершинина), работа художника по костюмам в музыкальном театре (Екатерина Малинина), работа художника по свету в музыкальном театре (Ирина Вторникова).

На фестивальном показе рок-мюзикл будет сопровождаться тифлокомментариями для слепых и слабовидящих зрителей. После фестивального показа в Москве посмотреть спектакль с тифлокомментариями в приложении «Искусство Вслух» смогут и новосибирские зрители.

Фото: архивы пресс-служб