Театральная дисциплина 2.0. Фабрика нарративного театра «Дисциплина» ищет драматургов для второго сезона

Год назад новосибирский театр «Старый дом» собрал одиннадцать авторов, чтобы те написали пьесы под руководством сценарного коуча Александра Молчанова. Они старались создать истории с увлекательным сюжетом и яркими современными героями — истории, которые могли бы зацепить зрителей, обычно выбирающих Netflix, а не театр. К осени тексты были готовы, а зимой «Старый дом» организовал публичные читки. По итогам первого сезона две пьесы должны войти в репертуар театра: Джемма Аветисян поставит «Наизнанку» Карины Бесолти, а Юлия Ауг — «Наташу» Марины Крапивиной.

Во второй сезоне участвует уже не одна площадка, а четыре. К «Старому дому» присоединится московский театр «Практика», Калининградский областной драматический театр и южносахалинский Чехов-центр. С апреля по июнь 2021 года драматурги будут еженедельно встречаться с педагогом в Zoom. На сентябрь назначены предварительные онлайн-читки. А в ноябре каждый театр выберет несколько пьес и проведет уже живые читки на своей площадке.