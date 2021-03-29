Театральная дисциплина 2.0. Фабрика нарративного театра «Дисциплина» ищет драматургов для второго сезона

В проекте участвуют четыре театра: «Старый дом», «Практика», Чехов-центр и Калининградский областной драматический театр.
Год назад новосибирский театр «Старый дом» собрал одиннадцать авторов, чтобы те написали пьесы под руководством сценарного коуча Александра Молчанова. Они старались создать истории с увлекательным сюжетом и яркими современными героями — истории, которые могли бы зацепить зрителей, обычно выбирающих Netflix, а не театр. К осени тексты были готовы, а зимой «Старый дом» организовал публичные читки. По итогам первого сезона две пьесы должны войти в репертуар театра: Джемма Аветисян поставит «Наизнанку» Карины Бесолти, а Юлия Ауг — «Наташу» Марины Крапивиной.
Во второй сезоне участвует уже не одна площадка, а четыре. К «Старому дому» присоединится московский театр «Практика», Калининградский областной драматический театр и южносахалинский Чехов-центр. С апреля по июнь 2021 года драматурги будут еженедельно встречаться с педагогом в Zoom. На сентябрь назначены предварительные онлайн-читки. А в ноябре каждый театр выберет несколько пьес и проведет уже живые читки на своей площадке.
Новым педагогом «Дисциплины» станет драматург, сценарист и писатель Родион Белецкий. Основатели «Дисциплины» — главный режиссер «Старого дома» Андрей Прикотенко, критики Оксана Ефременко и Антон Хитров — продолжат курировать проект. В 2021 году к кураторской группе присоединятся художественный руководитель театра «Практика», режиссер Марина Брусникина и завлит «Практики», театральный критик Анна Банасюкевич, худрук Чехов-центра, режиссер Александр Агеев и худрук Калининградской драмы Александр Федоренко.
Во втором сезоне проекта по-прежнему могут принять участие как опытные, так и начинающие авторы. Главное, чтобы соискатели что-нибудь писали на русском языке (сценарии, прозу, стихи, репортажи), интересовались современной жизнью и хотели учиться. Чтобы подать заявку, достаточно заполнить форму на сайте до 18 апреля и приложить к письму два своих текста на русском языке, созданных в разных жанрах, — например, пьесу и рассказ, рассказ и стихотворение, стихотворение и рецензию. Объем этих двух текстов в сумме не должен превышать пятнадцати тысяч знаков.
Фото: архивы пресс-служб
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