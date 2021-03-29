Когда театр Афанасьева сможет принимать зрителей в новом здании?

Первый этап реконструкции в здании бывшего кинотеатра «Пионер» завершился в декабре 2020 года.Был проведен демонтаж и замена деревянных перекрытий на железобетонные, произведено усиление фундамента, увеличение подвального помещения, укрепление и строительство новых несущих конструкций. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска. Второй этап реконструкции планируется завершить в конце 2022 года. Подрядной организации предстоит выполнить масштабный комплекс работ – утеплить стены, уложить полы, сделать гидроизоляцию, нанести огнезащитное покрытие, смонтировать крыльцо, кровлю, дверь, провести внутреннюю отделку помещения, а также модернизировать систему водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и установить лифтовое оборудование. Точные сроки окончания работ не называются, так как необходимо закупить специализированное оборудование, которое неизвестно, когда прибудет в Новосибирск. Общая сумма проекта реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» составляет 504 миллиона рублей. В новом здании будущий зрительный зал сможет принимать 211 человек — в два раза больше, чем в нынешнем помещении на Вокзальной магистрали.