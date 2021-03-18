«Красный факел» представил афишу шестого театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит»

Театр «Красный факел» презентовал афишу шестого «Ново-Сибирского транзита», который будет проходить с 20 по 27 мая. Из-за пандемических обстоятельств фестиваль пришлось перенести на год. Однако афишу, к счастью, удалось сохранить почти в полном объеме.

Шестнадцать спектаклей примут участие в конкурсе, также заявлен и гость фестиваля – театральная рапсодия «Генри и Эллен» с замечательными актерами Игорем Гординым и Анной Большовой.

Подробно изучить афишу можно на сайте театра и и смело переходить к покупке билетов.

По всем вопросам можно обратиться к администраторам театра «Красный факел» по телефонам 210-04-01, 231-14-08 или в WhatsApp: +7 913 735-50-55

Фото: Сергей Чивиков