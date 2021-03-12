В честь прихода весны «Первый театр» приглашает зрителей на лекцию и оригинальный спектакль

13 марта в 15:00 «Первый театр» ждет слушателей на встречу «Театр как тренировка» с театроведом Кристиной Матвиенко на арт-платформе НГОНБ «Дом Да Винчи» (ул. Коммунистическая, 34). Лекция посвящена современному театру, его задачам, способности создать новую утопию на сцене. Вход свободный при предварительной регистрации.

А в 18:30 начнется, собственно, «тренировка» – спектакль-тренинг «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)» в театре «13 трамвай» (ул. Серебренниковская, 35). Спектакль иронизирует над двусмысленностью подобных лозунгов и, в то же время, заявляет их совершенно серьезно, предлагая зрителям самим выбрать для себя столько степеней понимания и свободы, сколько они сами посчитают возможным. После спектакля продолжится разговор с Кристиной Матвиенко, актерами «Первого театра» и зрителями.

Фото: архивы пресс-служб