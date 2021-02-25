«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин. «Идеальный Че»

29 марта впервые в Новосибирске на сцене новосибирского государственного академического театра «Красный факел» состоится показ специальной программы «Идеальный Че» по сатирическо-антиутопической повести писателя Александра Цыпкина. Изоляция прошла не зря –Александр Цыпкин, наконец-то, вышел за пределы привычного лаконичного размера рассказов и написал повесть. Также впервые автор изменил формат традиционных «БеспринцЫпных чтений», состоящих из чтения нескольких историй, в этот раз весь вечер будет посвящен одному сюжету, пускай и лихо закрученному. Что именно ждет зрителей, Цыпкин держит в секрете, но предупредил, что вопреки привычным правилам, на этих «Чтениях» нельзя будет вести видеозапись.

«Повлиял на меня карантин, повлиял, написал историю, в которой досталось всем: от политтехнологов, пиарщиков и хейтеров до магов, чиновников и борцов за права всех обиженных, – рассказывает Александр Цыпкин. – Повесть состоит из двадцати коротких сцен-диалогов, поэтому не боюсь, что устанете слушать один сюжет, в любом случае, надо когда-то начинать. Очень возможно, что финал будет меняться с течением времени, поэтому никаких записей, все должно остаться между нами».

29 марта в 19:00, Новосибирский государственный академический театр «Красный факел», ул. Ленина, 19, тел. 8(383) 210-06-71, www.red-torch.ru

Фото: архивы пресс-служб