Театр «Глобус» приглашает своих маленьких зрителей в Игровую гостиную

Игровая гостиная будет работать 25 и 26 февраля после спектакля «Злыдень-зловредень в коробочном царстве», а также 27 и 28 февраля после спектакля «Перья и хвосты». Зрители могут поиграть в настольные игры, поучаствовать в конкурсах и отдохнуть в мягких зонах гостиной.

«Когда зрители приходят на спектакль, особенно маленькие зрители, они получают много ярких переживаний и впечатлений. Эти впечатления необходимо продлить и углубить. – рассказывают в «Глобусе». – Для этого мы предлагаем задержаться в театре и попробовать воссоздать сюжеты спектакля, поиграть и почувствовать идеи спектакля».