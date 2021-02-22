Театр «Глобус» приглашает своих маленьких зрителей в Игровую гостиную

Она создана для ребят дошкольного и младшего школьного возраста, а также их родителей.
Игровая гостиная будет работать 25 и 26 февраля после спектакля «Злыдень-зловредень в коробочном царстве», а также 27 и 28 февраля после спектакля «Перья и хвосты». Зрители могут поиграть в настольные игры, поучаствовать в конкурсах и отдохнуть в мягких зонах гостиной.
«Когда зрители приходят на спектакль, особенно маленькие зрители, они получают много ярких переживаний и впечатлений. Эти впечатления необходимо продлить и углубить. – рассказывают в «Глобусе». – Для этого мы предлагаем задержаться в театре и попробовать воссоздать сюжеты спектакля, поиграть и почувствовать идеи спектакля».
Все настольные игры и конкурсы в гостиной непосредственно связаны со спектаклем: они отсылают нас к сюжету и героям театральной сказки. Ребенок на своем языке – языке игры – сможет присвоить смыслы сказки, проиграть сюжет и просто эмоционально отдохнуть в дружественной атмосфере театра.
Игры и игрушки для игровой гостиной сделаны подростками на «Детской фабрике игрушек» в рамках проекта «Коллекции игрушек для театра и библиотеки». Организаторы проекта: Городской центр проектного творчества и авторская школа «Нооген» при поддержке Фонда президентских грантов.
Фото: архивы пресс-служб
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