Будет больше спектаклей. Театральная карта Новосибирска расширится

На сайте правительства НСО сообщается, что учредителями театра выступают правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений и региональное министерство культуры. Драматический театр планируется разместить в помещении Новосибирского Дома Актера.

В труппе нового театра будет задействовано минимальное количество актеров – десять-двенадцать человек. В театр планируется приглашать для работы и практики режиссеров, обучающихся в Новосибирском театральном институте и выпускников. В театре будут проводить лекции, мастер-классы, читки новых пьес и другие мероприятия.

«Деятельность нового театра позволит сделать театральное искусство более доступным для жителей области, увеличить охват детского и молодежного населения театральными постановками классического репертуара», — отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.