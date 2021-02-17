Новосибирский музыкальный театр покажет премьеру мюзикла «Кошка, которая гуляла сама по себе»

В основу сюжета мюзикла «Кошка, которая гуляла сама по себе» авторы положили не одну, а сразу несколько сказок. Основная – одноименная история из цикла «Просто сказки», включающего так называемые «почему рассказы» о том, как животные меняли свой облик, откуда взялись те или иные природные явления. История о том, как у тигра появились полоски, заимствована из рассказа «Как появился страх», а охота за Мальчиком Тигра и Шакала напрямую отсылает к знаменитым историям о Маугли из «Книги Джунглей». Органично переплетенные сюжеты объединяет и яркая выразительная музыка петербургского композитора Владимира Баскина, хорошо знакомого новосибирцам («Сирано де Бержерак», «Одиссея капитана Блада», «Средство Макропулоса»). А необычное красочное оформление спектакля художником Еленой Вершининой и характерная выразительная хореография Антона Дорофеева, дебютировавшего на сцене Новосибирского музыкального театра в 2020 году («Любовь и голуби», «Огни большого города», «Весёлая вдова»), станут гарантом занимательного и увлекательного семейного выхода в театр на просмотр мюзикла «Кошка, которая гуляла сама по себе».

Премьера мюзикла «Кошка, которая гуляла сама по себе» состоится 21 февраля в 17:00

Фото: архивы пресс-служб