В честь дня рождения «Пера Гюнта» театр «Старый дом» устраивает актерский марафон

Шесть лет назад благодаря приглашенной из Италии театральной команде в афише новосибирского драматического театра появился «Пер Гюнт» — спектакль, который продолжил новую историю «Старого дома», запущенную в 2012 году культовой «Трилогией» по пьесам Еврипида.

Специально для «Пера Гюнта» режиссер Антонио Лателла и драматург Розалинда Далиси создали вариацию четвертого и пятого актов поэмы Генрика Ибсена, усиливающую впечатления от странной судьбы главного героя и открывающую его актерскую, гамлетовскую природу. Ведущий актер «Старого дома» Анатолий Григорьев в одночасье стал «живой легендой» и главным Пером Гюнтом Новосибирска.

Спектакль вошел в список лучших спектаклей России по версии фестиваля «Золотая маска», стал дипломантом Международного театрального фестиваля «Откровение», но самое главное — пользуется заслуженной любовью зрителей и самих артистов. Через сложноустроенное четырехчасовое действо проходят все новобранцы труппы, покоряя вершины театрального искусства, как альпинисты покоряют Эверест. Кто-то неизбежно сходит с трудной дистанции, но лучшие — всегда остаются.

21 февраля Анатолий Григорьев выйдет на сцену в образе легендарного героя в пятьдесят пятый раз. Маленький, но гордый юбилей «Старый дом» отпразднует проведением актерского марафона «Без дистанции»: артисты, занятые сегодня в нашумевшем «Пере Гюнте», представят публике свои творческие проекты и посвятят их любимому спектаклю.

Анатолий Григорьев сыграет моноспектакль «Фраг» (20 февраля в 17.00), Ян Латышев (Мас Мон и Повар) выпустит поэтический спектакль «Калейдоскопы» (19 февраля в 18.30), а Тимофей Мамлин (Мефистофель) выступит создателем пьес «Могильщики» (19 февраля в 21.00) и «Фараон мертв» (20 февраля в 20.00). Завершит разгул актерской фантазии феерическое коллективное действо — «Эверест 9050» — life-концерт от артистов театра «Старый дом».

Познакомиться с подробной информацией о каждом спектакле и приобрести билеты можно по ссылке.

Фото: архивы пресс-служб