Необыкновенная история дружбы и любви: Первый театр представит премьеру спектакля «Меня удочерила Горилла»

19 и 27 февраля в Доме Актера состоится премьера спектакля «Меня удочерила Горилла» по одноименной книге шведской писательницы Фриды Нильсон. Это совместная работа АНО «Центр «Культурный город» и Молодежного драматического театра «Первый театр».

«Меня удочерила Горилла» – необыкновенная история дружбы и любви. Может ли девочка-сирота всей душой полюбить приемную маму, если она – горилла? Это ироничный, захватывающий, почти детективный сюжет. И в то же время это очень нежное произведение со множеством необычных деталей. Зрители смогут с новой стороны увидеть, насколько мало значит внешнее, когда речь идет о доверии и любви.

В Новосибирске над спектаклем работают режиссер Анна Морозова и художник Анна Полякова. «Книжка меня сразу зацепила, сюжет очень напоминает Пеппи Длинный чулок, но в реальной жизни. В той, где папа не приехал, и пришлось выкручиваться самой, – рассказывает режиссер. – Очень понравился язык, яркие персонажи и внятная фабула. В театрах появилась потребность поговорить с детьми о том, что актуально сейчас, о том, что раньше табуировалось, или считалось не афишируемым».

Премьера состоится 19 и 27 февраля в Доме Актера.

Фото: архивы пресс служб