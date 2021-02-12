Магия музыки. Премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта» в НОВАТе

Первая и единственная постановка «Волшебной флейты» в Новосибирском театре оперы и балета была представлена почти тридцать лет назад.
12 и 13 февраля на Малой сцене НОВАТа пройдут премьерные показы оперы Моцарта «Волшебная флейта». Премьера посвящена 265-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта, которое музыкальный мир отмечает в 2021 году. Музыкальным руководителем постановки выступил дирижер Дмитрий Юровский, автор художественной концепции и режиссер-постановщик – Вячеслав Стародубцев.
Действие самой загадочной оперы Моцарта перенесено в пространство цирка. Главный герой – Тамино – попадает в цирковое закулисье, и в поисках истинной любви преодолевает множество преград и испытаний. По мнению постановщика, магия циркового искусства, восходящего корнями к средневековым мистериям, идеально вписывается в музыкальный мир «Волшебной флейты» и отвечает эзотерическим смыслам оперы, а игровая, по-детски эмоциональная эстетика цирка родственна моцартовскому гению. «Для меня важно было понять, почему у этого сочинения такая изысканная музыкальная структура, – отмечает Вячеслав Стародубцев. В моем понимании, Моцарт – художник с душой ребенка, сохранивший детскую искренность, открытость миру и влюбленность в жизнь».
«Опера «Волшебная флейта» – очень необычное произведение, — говорит дирижер Дмитрий Юровский. — Складывается ощущение, что Моцарт предчувствовал, что скоро умрет, когда его писал – как будто в одном сочинении сосредоточилось все – комедия, трагедия, мистика, особая религиозность. Это одновременно одно из самых сложных и самых совершенных произведений мирового музыкального театра».
Премьера оперы состоится 12 февраля в 19:00 и 13 февраля в 17:00.
Фото: архивы пресс-служб
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