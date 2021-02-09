Большая программа от «Первого театра» и Павла Руднева: будет и теория, и практика

В 19:00 стартует «практика» – спектакль-тренинг «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)». Спектакль начинается как ирония на типичные тренинги личностного роста и коучинги, обещающие открыть секреты мгновенного жизненного успеха. Но по ходу действия приглашает зрителей задаться вопросами «успешного успеха» по-настоящему, рассматривая понятия свободы и счастья каждый раз под новым углом.

21:00 — обсуждение услышанного и увиденного вместе с Павлом Рудневым и актерами «Первого театра».

И теория, и практика — на площадке театра «Дом Актера», ул. Серебренниковская, 35.

Фото: архивы пресс-служб