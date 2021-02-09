Большая программа от «Первого театра» и Павла Руднева: будет и теория, и практика

10 февраля МДТ «Первый театр» приглашает на лекцию Павла Руднева, спектакль-тренинг «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)» и последующее обсуждение спектакля.
Павел Руднев – российский театровед, арт-менеджер, кандидат искусствоведения, исследователь современного театра, переводчик культовых драматургов, ведущий подкаста о театре «В своем репертуаре».
В 17:00 начнется «теоретический блок» – лекция Павла Руднева «Театральные аномалии». Это разговор о разнообразии театральных форм, которые предлагает современная сцена, об аномалиях театрального предложения: спектаклях без актера, о слиянии перформанса и спектакля, о партиципаторности, променад-театре.
Вход на лекцию – свободный.
В 19:00 стартует «практика» – спектакль-тренинг «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)». Спектакль начинается как ирония на типичные тренинги личностного роста и коучинги, обещающие открыть секреты мгновенного жизненного успеха. Но по ходу действия приглашает зрителей задаться вопросами «успешного успеха» по-настоящему, рассматривая понятия свободы и счастья каждый раз под новым углом.
21:00 — обсуждение услышанного и увиденного вместе с Павлом Рудневым и актерами «Первого театра».
И теория, и практика — на площадке театра «Дом Актера», ул. Серебренниковская, 35.
Фото: архивы пресс-служб
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